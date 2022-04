20:54

Expulsión de Gayà. ¿Qué piensa?

"No la he visto. Me han comentado algunos miembros del cuerpo técnico que es una jugada que apenas se aprecia. No puedo opinar porque no la he visto. Esa jugada nos dejó con uno menos y marcó el desarrollo del partido. El equipo tuvo que hacer un esfuerzo enorme. Nos limitó a nivel ofensivo, a poder salir... Teníamos el resultado favorable y ellos necesitaban sumar puntos para salir de la zona baja y ha sido complicado. Quiero felicitar a los chicos porque después de lo del sábado (Copa), que fue un palo duro, hoy han hecho un partido bueno y han dado la cara en un partido difícil"