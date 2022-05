En la secretaría técnica del Valencia CF todavía queda mucho trabajo por hacer de cara a mejorar la plantilla pensando en la temporada que viene. Los primeros cimientos pasan por mantener lo que funciona y en esas labores está metida en estos momentos la entidad.

El objetivo número uno son las renovaciones de Carlos Soler y José Luis Gayà. El de Pedreguer ha dejado claro en muchas ocasiones que su ilusión es seguir ligado al Valencia CF. La idea de hacer carrera en el club de su vida le seduce y, desde hace tiempo, club y futbolista mantienen conversaciones para ampliar la relación contractual. El capitán fue de los jugadores más afectados tras el varapalo en la final de La Cartuja y quiere liderar al club en su lucha por volver a ser un firme candidato a ocupar puestos europeos.

Más allá de renovaciones, el club de Mestalla tiene más frentes abiertos con futbolistas que este año han jugado en Mestalla a modo de préstamo. Las dos operaciones más avanzadas en este puntos son las de Omar Alderete y Hugo Duro. En especial este último. El Valencia se reservó una opción de compra de cuatro millones de euros sobre el delantero a la espera del rendimiento que pudiera ofrecer portando la elástica blanquinegra. A falta de cuatro partidos oficiales para que la temporada baje el telón, sus números han dictado sentencia: 10 goles y cuatro asistencias convierten al ‘19’ valencianista en una operación necesaria ante la que Meriton debe actuar cuanto antes.

Alrededor de 7,5 millones de euros es la opción de compra de Alderete. En su caso, el Valencia estaba obligado a ejecutarla si lograba clasificarse a competición europea, un factor que salvo milagro no ocurrirá. De este modo, desde la propiedad valoran y trabajan ahora en la posibilidad de retener al central paraguayo, que además fue una petición expresa para Bordalás y ha sido indiscutible en el equipo desde su primer día.

Operaciones más complicadas

El caso de otros jugadores cedidos como Bryan Gil e Ilaix Moriba es bien distinto. El Valencia no tiene opción de compra sobre ellos y la única opción es conseguir una nueva cesión. Ilaix sabe que debe volver a Alemania cuando termine el curso, aunque la voluntad del Leipzig con el guineano aún no está clara y cualquier opción es posible. Caso muy similar es el de Bryan. En el Tottenham aún no han decidido sobre su futuro. En cualquier caso, el Valencia también debe valorar si, a nivel económico, estas nuevas cesiones son viables.

El ‘caso Cillessen’ también ha aflorado en las últimas semanas. Mamardashvili se ha hecho con la titularidad y el neerlandés podría pensarse su futuro este verano.

