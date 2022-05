El Valencia CF ha querido salir al paso de las últimas informaciones en las que se hablaba de un posible traspaso de Carlos Soler al FC Barcelona. Este es el comunicado oficial emitido por la entidad de Mestalla al respecto en la mañana de este lunes:

"Ante la información publicada este lunes en el Diario AS, el Valencia CF desmiente rotundamente que tenga un acuerdo o que exista negociación alguna con el FC Barcelona para el traspaso de Carlos Soler.

El Club mantiene actualmente negociaciones abiertas con el futbolista y sus agentes para extender su vinculación contractual con el Valencia CF".

El jugador, recordemos, acaba su contrato con el Valencia CF el 30 de junio de 2023, y todavía no ha alcanzado un acuerdo con el club para su renovación.

En caso de no producirse ese acuerdo en las próximas semanas, la lógica indica que el Valencia CF debería comenzar a plantearse una posible salida del futbolista si no quiere que Soler salga gratis el próximo verano, ya que entonces no obtendría ninguna compensación económica por su marcha.