Rafa Benítez ha rememorado veinte años después el título de LaLiga del Valencia de 2002. Este jueves 5 de mayo se cumplen veinte años, pero todo lo que pasó aquella temporada sigue en el recuerdo del técnico y de todo el valencianismo. El madrileño habla del pasado, pero también lanzó un mensaje en clave futuro: "Hay que aprender de aquella época para ver si se puede repetir". Estas fueron sus palabras en declaraciones al club:

Una Liga 31 años después.

Esa liga, la siguiente y la UEFA fue fruto del trabajo de mucha gente. Ha pasado tiempo, pero se consiguió y hay que recordarlo porque otros no lo pueden hacer. Hay que aprender de aquella época para ver si se puede repetir. Fuimos un equipo sólido, fuimos creciendo, cada vez teníamos equilibrio, sabíamos defender, atacar y contraatacar y los jugadores fueron creciendo. Jugadores como Mista, Curro Torres o Vicente fueron creciendo en ese equipo junto a los Ayala, Pellegrino o Carboni, que ya estaban consolidados.

Una época gloriosa

Heredamos un buen equipo con un buen trabajo anterior de Héctor Cúper. Le dimos una vuelta de tuerca más para ser un poco más ofensivos y equilibrados. Y los rivales que teníamos estuvieron bien. Además del Real Madrid y el Barcelona, estuvieron también el Deportivo, el Villarreal y el Atlético de Madrid. Fuimos capaces de superarlos porque se hicieron muchas cosas bien. Se creó un equipo muy compacto y unido. Poco a poco, se fue creando una gran comunión con la afición y Mestalla se hizo fuerte. Se dieron las circunstancias de un equipo con mucha confianza que fue creciendo día a día. Y, al final, fueron unos años en los que el equipo mantuvo un nivel muy alto y fue una época gloriosa.

Recuerdo necesario

Hay gente que cuestiona y critica que se recuerde esto después de 20 años, pero no se da cuenta de la realidad. Hay gente que no tiene nada que recordar. No tienen títulos ni esas experiencias. Nosotros, afortunadamente, las tenemos. Y debemos transmitirle a la gente joven que sí, que aunque ha pasado tiempo, se consiguió. Hay que acercarse a ese tipo de cosas porque tienes el recuerdo y sabes como se consiguió.

Un equipo de currantes

Pero también teníamos calidad, Angulo por ejemplo tenía su calidad y sacaba rendimiento siempre, Aimar era un futbolista de mucho talento, Baraja llegaba mejor que nadie al área, Vicente o Kily eran desequilibrantes, Albelda y Barajan funcionaban a la perfección, la calidad no solo es la calidad técnica, la calidad es hacer lo correcto en el momento justo. En la derecha con Rufete y Angulo, o en la izquierda con Kily y Vicente, teníamos desequilibrio, ida y vuelta, trabajo defensivo. Éramos un equipo equilibrado y muy competitivo. Encajábamos muchos menos goles, pero marcamos solo un gol menos que el Madrid. El día del Albacete, que pillé un cabreo tremendo, si hubiéramos marcado algún gol más, habríamos sido el equipo más goleador además del menos goleado. El equipo era equilibrado. Era capaz de atacar con los laterales, los jugadores de banda, el punta o el media punta. Y, a la vez, defender con todos ellos para ayudar a Cañizares o Palop.

Cuándo empezó a ver que podían ser campeones.

La de Montjuic yo no lo vivo como vosotros, porque yo estaba abajo buscando soluciones, la clave para mí es en esa fase de enero cuando le digo a una serie de futbolistas que podemos ganar la Liga, ellos me decían que estaba loco. Pero, desde ese momento, el equipo fue creciendo.

El Valencia-Espanyol.

Aquel fue el colofón de un equipo que estaba creciendo. Ese partido fue una confirmación de un equipo que cree en sí mismo. Remontamos y nos pusimos muy cerca, estábamos muy fuertes en casa. Mestalla cuando está en comunión con el equipo siempre te da un plus. Era muy importante.

Factor Mestalla.

Las nuevas generaciones deben darse cuenta de que el deporte nos tiene que ayudar, unir y servir para expresarnos. Si somos positivos, apoyamos a nuestro equipo, a nuestros jugadores y estamos todos unidos, estamos más cerca de conseguir los objetivos. El cariño a Mestalla es recíproco, cuando tienes éxito continuo cada vez tienes más cariño, veía a la gente llorando y esa unión equipo-afición cada vez era mayor.

Su salida entre lágrimas.

Fue una pena, pero se dieron las circunstancias como se dieron. Mi mujer me dijo que llevara algo escrito, porque no podría ni hablar, pero eso es parte de la historia. Me preocupa que las nueva generaciones se tienen que dar cuenta que si estamos unidos tenemos más posibilidades de conseguir objetivos. Todo el mundo unido demuestra que es más fuerte.

El partido de Málaga.

Teníamos que ser equilibrados y hacer las cosas que habíamos hecho bien, no podíamos cambiar, éramos ganadores y sólido y llegamos a la previa haciendo las mismas cosas. Ese día todo fue parecido. La rutina importante fue igual. Lo único diferente, fue celebrar mucho cuando acabó el partido.

Vaya celebración bajo la lluvia.

¿Pero llovía? Cuando estás muy concentrado en algo no te das cuenta. Sí, claro que me acuerdo, pero fíjate si estábamos contentos. Pasaron muchos años y había una emoción muy contenida. Hubo mucha emoción y sentimiento.

El abanico de Jaume Ortí.

Todos lo recordamos con mucho cariño. Nadie quería coger el abanico porque era muy grande. Fue algo muy bonito que vamos a recoger todos para siempre y el recuerdo de Jaime.

Regreso a Mestalla.

Aquel momento fue entrañable. Llegar allí, con el Real Madrid, y que el público te apoye fue una gran satisfacción a nivel personal. Estoy muy agradecido a toda la afición del Valencia CF, que siempre se ha portado muy bien conmigo.