Ricardo Arias ha vuelto a levantar la voz para defender los intereses del Valencia CF ante los continuos errores arbitrales. La Leyenda del club habló en VCF Media tras la sanción impuesta a José Gayà tras su expulsión en El Derbi y el posterior expediente que le han abierto al capitán.

En el club esta semana ha habido malestar por la decisión del Comité de Competición con Gayà. Todo ello en mitad de la 'guerra' entre el Valencia y la Real Federación Español ade Fútbol (RFEF). En la entidad no ese explican la sanción ya que la única prueba es la redacción de un acta arbitral de Figueroa Vázquez que no explica con exactitud lo que sucedió en el campo.

De esta manera Ricardo Arias ha sido contundente en sus manifestaciones: “Tengo la suerte de que a demás puedo decir tranquilamente lo que quiera sin falta el respeto y con toda la educación del mundo. Como hablan todos y se quejan todos cada domingo, se queja todo el mundo de que no, de que esto no funciona. Tienen que llegar a un acuerdo a un criterio unificado y que la decisión tengan que ser por igual para todos, no solamente para algunos y para otros no. Eso es lo que yo critico”

En ese sentido el valencianista no ha querido valorar el nivel del arbitraje nacional, pero sí los constantes agravios comparativos que se producen: “No comparo el nivel que tenga el arbitraje español porque no lo quiero comparar. Lo que sí que no voy a hacer es callarme ante las injusticias. No se le ha tratado con la misma rigurosidad e imparcialidad que a muchos otros”

"Por supuesto me tienen que permitir que yo me queje cuando considero que mi equipo sale perjudicado. ¿Para qué está el VAR?”, cerró Arias sobre el tema en VCF Media. Al embajador también se le ha abierto un expediente sancionador tras criticar el arbitraje del Elche-Valencia del pasado 19 de marzo en el Martínez Valero: «Venganzas en el deporte no se pueden permitir. A ver si se acaba esta persecución de una vez. Tenemos derecho a la queja. Vamos a quejarnos. Existe un contencioso contra la Federación pues se dice. A ver si hay justicia en el deporte».