El centrocampista español del Southampton, Oriol Romeu, ha concedido una entrevista en el diario SPORT con motivo de la publicación de su libro, 'La temporada de mi vida, el viaje interior de un futbolista'.

El jugador, que actualmente tiene 30 años, ha pasado revista con el diario catalán. Cabe destacar que se trata de un futbolista formado en la cantera del FC Barcelona y que guarda un fuerte vínculo con La Masía. Tras salir del Barça se buscó la vida en el Chelsea, jugó cedido en el Valencia CF, se marchó al Stuttgart y desde 2015 es futbolista del Southampton.

Precisamente sobre el Valencia CF reflexionó en una de las preguntas. El jugador aterrizó en Mestalla en verano de 2013 y jugó una temporada cedido en el club valencianista.

"Venía del Chelsea pensándome que era el puto amo y, cuando llegaron las curvas, me dije: yo aquí tengo que jugar porque soy jugador del Chelsea y tengo cierto estatus. Incluso me comparaba con algunos compañeros que conocía del Barça o la selección y pensaba: he jugado con ellos y voy a acabar jugando sí o sí", aseguró.

El jugador reflexionó sobre la falta de humildad que existe, a veces, en los futbolistas. "Llegas a pensar que el único que no lo ve es el entrenador, pero al final me di cuenta que si no jugaba y ya llevaba tres meses, el equivocado era yo. Llegué al Valencia CF con los humos subiditos", zanjó. Terminó jugando, aunque el mediocentro defensivo no fue nunca lo protagonista que esperaba en una temporada que terminaría sin pena ni gloria. Jugó 18 partidos entre las tres competiciones (13 en liga, 4 en Europa League y 1 en Copa del Rey).