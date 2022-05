La planificación deportiva de cara a la próxima temporada empieza a acaparar todos los focos de la actualidad valencianista. El club, sumergido en una más que delicada situación financiera, debe enfrentarse en los próximos meses a ventas, compras y cesiones con el claro objetivo de subir el suelo competitivo de la plantilla y pelear por Europa.

Uno de los nombres propios más sonados en las últimas semanas es el de Hugo Duro. El Valencia CF tiene, desde hoy, cinco días para hacer efectiva la opción de compra de cuatro millones de euros que tiene sobre el futbolista. Sin embargo, Bordalás admitió en rueda de prensa que todavía no ha hablado con el club sobre el '19' del Valencia: "Es un tema que tenemos que hablar y yo daré mi opinión de lo que considero que son jugadores que pueda llegar, o que el club presente jugadores".

Además, quiso incidir en su apunte de lo que él considera jugadores "nivel Valencia": "Cuando hablo nivel Valencia CF muchos pueden pensar que el entrenador es muy exigente. No hablo de jugadores como el Kily o Albelda, no soy tan exigente como me pintan", explicó.

En otra ocasión, volvió a recalcar que no conoce en estos momentos la opinión del club en relación a la posible compra del madrileño: "Tengo que hablar con el club, si el club considera que debe consultarme daré mi opinión. No quiero darla públicamente antes de conocer la opinión del Valencia CF".

Diakhaby, ¿en la rampa de salida?

Ayer se hizo eco una entrevista que Diakhaby concedió en Francia en la que no cerraba la puerta a abandonar el Valencia CF este verano. Sin embargo, Bordalás fue muy claro a la hora de elogiar al francés y explicar que no valora la posibilidad de que salga el próximo mercado: "Estoy contento. Cuando llegué me comentaron que era un jugador para intentar sacarlo porque su nivel no era el esperado y creo que hemos contribuido a una transformación importante. Se ha ganado a pulso ser titular e importante. En él se tienen que mirar otros compañeros. Si uno pone buen talante y quiere crecer lo consigue, Diakhaby se ha revalorizado mucho con respecto al verano pasado. Yo no valoro otra posibilidad que sea continuar pero son decisiones que se me escapan".