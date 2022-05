12:37

¿El comunicado llega tarde? ¿El Valencia está en un lugar que no es el suyo?

No voy a entrar en eso. Estamos donde tenemos que estar. No soy una persona que me lamente y ande llorando por las esquinas. Yo nunca me justifiqué con otras cosas que no sean fútbol en estado puro. El Valencia está donde tiene que estar, todos nos hemos equivocado, yo el primero, a partir de ahí hay que aprender y que los errores no se repitan. No soy un entrenador que me esté lamentando, podríamos haber hecho más cosas pero el equipo ha conseguido ilusionar a la afición y estar en la final de Copa. Comparando a las dos temporadas anteriores el Valencia no ha estado en descenso en ningún momento. La realidad actual sabemos cuál es y hay que crecer. Con errores y aciertos no hay duda de que lo he dado todo y lo voy a dar hasta el último día. Siempre quiero ganar, cuando no gano no estoy contento y entreno y trabajo para ganar.