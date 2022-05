Hugo Duro se ha convertido en jugador del Valencia CF a todos sus efectos. El club ha decidido pagar los cuatro millones de euros que exigía su opción de compra y el delantero firma hasta el año 2026. Ya es oficial.

“Tenía ganas de este momento, después del año que llevo aquí. Tenía muchas ganas de quedarme más tiempo. Estoy muy feliz. Cuatro años más aquí. Es una magnífica noticia. El Valencia CF es de los clubes más grandes de España. Poder estar aquí tanto tiempo para mí es un orgullo. Estoy lleno de felicidad y con ganas de seguir mucho tiempo aquí”, comentó el delantero nada más firmar su nuevo contrato en declaraciones a VCF MEDIA.

A partir de ahora le quedan un mínimo de cuatro años por delante con el club de Mestalla, un lugar en el que se siente como en casa. “Estoy cerca de mi casa, mi familia viene todos los partidos. Tengo buena relación con mis compañeros. También suelo ir a ver el filial. Me apetece verlos, cuando yo estaba en el filial del Getafe CF para mí era una ilusión y ahora cuando tengo la oportunidad me quedo a verlos. Han hecho un año genial y se lo merecían”, indicó Hugo Duro, plenamente identificado con el ADN del Valencia CF.

“Este año he descubierto el ADN Valencia CF. En los primeros días me dijeron que aquí a la gente le gusta la gente que curra. Cuando me lo dijeron sabía que iba a cuadrar bien aquí. Soy una persona currante, nadie me ha regalado nada, el éxito siempre se consigue con trabajo”, comentó con orgullo.

También se acordó de la afición, a la que quiso mandarle un mensaje de optimismo pues el año que viene vamos a luchar por estar donde se merece el Valencia CF. No lo vamos a dejar de intentar. Que estén tranquilos porque el Valencia CF va a ir para arriba seguro”.

Sobre su primer año en el club, el madrileño recuerda que vino "cedido pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de lo que es el Valencia CF, la afición, el equipo, lo que supone en esta ciudad. Me ha encantado el año que he estado aquí, compañeros, trabajadores, la conexión que he tenido con la afición. Ha sido un año muy bonito, he estado muy cómodo y no tenía ninguna duda de que quería seguir aquí”.

Por último, y en cuanto a su rendimiento confesó que “para estar aquí tenía que hacer un buen año, tenía que merecerme el poder continuar aquí. Tiene pinta de que así ha sido porque así lo ha decidido el Valencia CF. Ahora a intentar mejor lo que queda de temporada y en el siguiente cuanto más mejor”.

Su buen año en Valencia ha tenido mucho que ver con su rápida adaptación al club y a la ciudad, algo en lo que el vestuario, reconoce, ha sido clave. “Los compañeros son una maravilla, son personas increíbles. Yo soy una persona abierta, que siempre está contenta y feliz. Las dos cosas han colaborado para que mi adaptación sea súper rápida”, concluyó.