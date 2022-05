El 0-3 del Valencia ante el Betis marcará un antes y un después en el futuro a medio plazo del club. Sobre todo con José Bordalás, quien tras la dolorosa derrota ante el equipo de Pellegrini señaló directamente de nuevo a Meriton. El pulso entre propiedad y técnico ha existido prácticamente desde el inicio del curso, pero la tensión ya es máxima y se avecina un final de temporada con curvas. Si hace unos días el técnico aseguraba su deseo era el de seguir -le queda un año de contrato- siempre y cuando lleguen refuerzos de "nivel Valencia CF", esta vez llevó su discurso mucho más al límite.

El mismo día en el que el club anunció la compra de Hugo Duro, uno de los fichajes que el club estaba obligado a ejecutar por rendimiento y que en un principio abriría el inicio de una planificación deportiva de consenso para el próximo curso, Bordalás aseguró que no ha tenido ni voz ni voto en la decisión.

"Es un chico que recomendé el año pasado, ahora lo ha fichado el Valencia y hay que intentar que siga creciendo y siga rindiendo al nivel que ha rendido esta temporada", explicó cuando le preguntaron sobre si había recibido una consulta del club sobre el fichaje.

Fue calentándose poco a poco el míster. Y es que el asunto del mercado fue lo más comentado en una comparecencia en la que apenas se habló del Betis, de la derrota o de la racha sin ganar del equipo en LaLiga. "No voy a entrar a valorar el mercado de verano", había ya asegurado anteriormente. "Si el club tiene decidido porque tiene en cuenta que es un jugador joven y que debe comprarlo, obviamente por encima de lo que yo pueda pensar ha decidido comprar al chico (Hugo Duro). No voy a valorar. Ya está y ahora hay que pensar en acabar lo mejor posible", manifestó.

Con todo tipo de detalles, Bordalás dijo que no le habían llamado telefónicamente para ver su opinión sobre la opción de Hugo Duro, hecho que denota que la comunicación entre las partes (dirección deportiva-Singapur y gestión de Meriton-Bordalás) no es fluida. "Me llamó el director deportivo después de salir de Paterna para decirme que Peter Lim había dado el "OK" para fichar a Hugo Duro. El club ha decidido, no me ha pedido opinión, no puedo hacer nada".

El futuro de José Bordalás en Mestalla

Pese a que Bordalás había asegurado en sus últimas comparecencias que su intención era la de seguir en el club, es evidente que no está contento -como no lo ha estado durante todo el curso- con la planificación deportiva que ha tenido para este curso.

Es más, SUPER avanzó en la previa a la cita ante el Betis que la continuidad del técnico, a quien el club ha defendido públicamente recientemente por los ataques recibidos por su estilo, solo tiene un camino: Acercar las posturas con la propiedad en las ventas, renovaciones, fichajes y en la parcela médico.

El míster quiere tener voz y voto y parece que, con Hugo Duro no lo habría tenido. Esto, unido al desilusionante tramo final de temporada que está protagonizando su equipo (sobre todo a raíz de la final de la Copa del Rey perdida) y la constante preocupación del míster con la juventud de la plantilla (que comete errores a veces evitables en Primera División y que cuestan puntos al equipo) han llevado a Bordalás al límite. El pulso no ha hecho más que comenzar.