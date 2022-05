Robert Fernández, asesor de la agencia que representa a José Bordalás, aseguró el martes antes del partido contra el Betis que el técnico continuará en el Valencia CF la próxima temporada. El exfutbolista afirmó en declaraciones a 'À Punt Esports' que "no va a irse, va a continuar en el Valencia, lo tengo clarísimo y él también. Tiene contrato en vigor y el club no creo que se planteé esta situación".

"Sobre el futuro de Bordalás, esta mañana me han enviado al móvil que ha salido que podría irse, la verdad que no sé de dónde salen estas cosas, no va a irse, va a continuar en el Valencia, lo tengo clarísimo y él también. Tiene contrato en vigor y el club no creo que se planteé esta situación", explicó.

Robert reconoce que lo quiere realmente Bordalás es que se active la planificación deportiva y vinculó el fichaje de Hugo Duro a la continuidad del técnico. "Lo que está intentando es que se active la planificación, que seguramente en el club ya deben estar trabajando y pensando sobre todo cuáles son las posiciones a intentar mejorar. Hoy se ha hecho Hugo Duro. Si se fuera Bordalás... ¿Cómo se hubiera hecho lo de Hugo Duro?".

El pulso entre propiedad y Bordalás ha alcanzado un punto de tensión máxima. El mismo día que el Valencia ejecutó la opción de compra de 4 millones de Hugo Duro, Bordalás aseguró que no ha tenido ni voz ni voto en la decisión. "Si el club tiene decidido porque tiene en cuenta que es un jugador joven y que debe comprarlo, obviamente por encima de lo que yo pueda pensar ha decidido comprar al chico", concluyó.