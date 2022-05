12·04·2022 12:31

Dervisoglu, otra opción para la delantera del Valencia CF

Halil Dervisoglu quiere volver a demostrar todo su potencial en una liga importante. El delantero turco del Galatasaray es internacional absoluto y está considerado uno de las grandes perlas del balompié otomano, per sus últimas temporadas no ha sido capaz de encontrar la estabilidad. La idea del atacante sería probar fortuna en el fútbol español.