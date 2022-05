José Luis Gayà y Gonçalo Guedes fueron los dos nombres propios a los que se refirió José Bordalás en su rueda de prensa previa al duelo que medirá al Espanyol y al Valencia CF. Sin nada en juego para ninguno de los dos contendientes, el choque de este sábado quedó en un segundo plano y fueron otras las cuestiones que predominaron en la comparecencia.

El técnico blanquinegro reconoció que "desconocía" la propuesta de sanción para el capitán del equipo. "No me parece justo, todos conocemos a Gayà y sabemos qué futbolista y persona es. Entonces no creo que se produzca y tenemos confianza en el escrito que haga nuestro club. Todo quedará en eso. Confiamos plenamente", explicó.

Posteriormente matizó los motivos por los que no conocía la propuesta de sanción al lateral izquierdo y descartó que se debiese a una falta de comunicación con la entidad: "Lo de Gayà me lo han comunicado hoy porque el club considera que hace una gestión y eso no quedará en nada. Tampoco te lo pueden trasladar absolutamente todo".

La situación de Guedes

En cuanto al atacante portugués. Bordalás confirmó que "lleva arrastrando molestias desde hace semanas" y será antes del partido cuando se decida si juega en el RCDE Stadium. "Tiene un fuerte golpe que le está dando la lata estos últimos días. Hemos decidido que no entrene y a ver mañana si está en condiciones", afirmó.

Al respecto de la cláusula de la bonificación al PSG si disputa más de 45 minutos en algún partido, el míster reconoció haber hablado con la entidad pero no confirmó ni desmintió la información que ha salido a la luz: "No sé la noticia y no puedo opinar. Es verdad que el club habló conmigo y no puedo dar más detalles y habló con el jugador y su agente. La situación se solventaría buscando lo mejor para el Valencia y para el chico".