El Valencia no pudo tumbar al Espanyol a pesar de ser superior en el campo. Los de José Bordalás gobernaron casi toda la contienda y gozaron de las mejores oportunidades, pero la falta de contundencia en las áreas, tanto para resolver las ocasiones como para no conceder espacio a Raúl de Tomás en el gol, le privó de sumar la victoria. El partido, entre dos equipos que no se jugaban nada, no prometía demasiada tensión y así fue, a pesar de que ambos trataron de romper la igualada en el tramo final, el choque finalizó con tablas y debuts de canteranos en ambos bandos. Mario Domínguez disputó sus primeros minutos en el primer equipo blanquinegro.

La primera mitad estuvo cargada de acción con el Valencia gozando de algo más de presencia en campo contrario que su rival. En el minuto 3 avisó Eray Cömert con un remate en el segundo palo tras centro de José Luis Gayà. Diego López la sacó bajo palos y el central suizo se llevó un duro golpe en las cervicales con las piernas del portero. Los minutos pasaban y hasta superar el cuarto de hora no hubo excesiva actividad cerca de las áreas. Los valencianistas se exponían con la presión adelantada, consiguiendo algún robo cerca de la meta espanyolista, pero también concediendo espacios entre líneas. Marcos André lo probó tras una conducción desde el perfil izquierdo y un disparo cruzado que se topó con las manos del meta local. También Maxi estuvo cerca tras una gran jugada de Foulquier por la derecha, pero Sergi Gómez le ganó el duelo anticipándose en el suelo. Pasada la media hora fue el charrúa el que salió vencedor de la disputa para adelantar a los valencianistas. Thierry Rendall y Carlos Soler firmaron una excelente pared y el luso, tras ganar en velocidad a su par, puso el balón al corazón del área y allí se encontró con un Maxi Gómez que cruzó con éxito el esférico tras anticiparse al central perico. Se estaba mereciendo el gol el Valencia, pero desapareció tras hacerlo. El Espanyol avisó primero con el gol de Javi Puado, que fue anulado por fuera de juego. Minutos más tarde se consumó el empate con un tanto de Raúl de Tomas tras ganarle la espalda a un Cömert mal colocado y al que le costó girarse. El punta madrileño, solo contra Cillessen, puso las tablas al filo del descanso. La dinámica de la segunda mitad fue menos frenética. El Valencia tomó la iniciativa con la pelota, asentando su salida de balón en los tres centrales y en la tímida presión rival. Llegar con claridad al área ya era otro cantar. Y es que salvo un disparo lejano de Ilaix, fuerte, pero centrado, los blanquinegros no acababan de inquietar la portería de Diego López. El carrusel de cambios, eso sí, espoleó algo el ataque valencianista, que gozó de una buena ocasión en las botas de Maxi Gómez que Vilhena sacó bajo los palos. La más clara llegó minutos más tarde cuando Thierry, muy atento, robó la cartera a Sergi Darder dentro del área, pero Diego López le detuvo el mano a mano al luso. Los minutos pasaban y el campo se inclinaba hacia la portería de un Espanyol agazapado y con el bloque cada vez más retrasado. No aprovecharon los valencianistas esta superioridad territorial para decidir el choque a su favor y lo más destacado acabó siendo el estreno de Mario Domínguez.