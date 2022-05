Ya hay horarios definitivos para la jornada 38, la última de LaLiga Santander, con cambios significativos para el Valencia CF y Levante UD respecto a la jornada unificada anunciada en un primer momento.

De esta manera, el partido que enfrentará en Mestalla al equipo de José Bordalás ante el Celta de Vigo pasará a disputarse el sábado 21 de mayo a las 17:30 horas. Un encuentro, recordemos, en el que los colectivos del Valencia CF contra la gestión de Peter Lim se han unido horas después de que SUPER publicara los audios de Anil Murthy han convocado a la afición para protestar media hora antes del partido.

Se tarta de Libertad VCF, l'Agrupació de Penyes, De Torino a mestalla, 'It Must Be Love 86', VCF Sud, Ciberche, 'Últimes Vesprades a Mestalla' y Viachers VCF que, en un comunicado conjunto, han querido condenar el "desprecio absoluto" de Meriton.

Por otra parte, el Levante UD también verá adelantado sustancialmente su duelo en Vallecas, dónde se medirá al Rayo Vallecano el viernes 20 de mayo a las 21:00 horas.