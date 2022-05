Las colectivos del Valencia CF contra la gestión de Peter Lim se han unido horas después de que SUPER publicara los audios de Anil Murthy para emitir un comunicado conjunto condenando el "desprecio absoluto" de Meriton y convocando a la afición para protestar media hora antes del partido contra el Celta de Vigo que se disputará el sábado 21a las 17:30 en Mestalla. Libertad VCF, l'Agrupació de Penyes, De Torino a mestalla, 'It Must Be Love 86', VCF Sud, Ciberche, 'Últimes Vesprades a Mestalla' y Viachers VCF han lanzado este comunicado conjunto:

"Nuestro club, el Valencia CF, se encuentra en manos de quienes en repetidas ocasiones han demostrado sentir un desprecio absoluto por su historia, su afición y su futuro. Luchar por la supervivencia de nuestro club no es una opción, es un deber. Llamamos a toda la afición valencianista para encontrarnos media hora antes del inicio del último partido de esta liga, el Valencia-Celta, en la Avenida de Suecia y convertir este partido en un día de lucha por el futuro de nuestro club. No dejemos que nos silencien, no dejemos que destrocen 100 años de historia con total impunidad, no dejemos que le roben al valencianismo su dignidad. El partido más importante del valencianismo lo juega la afición. Ven y hazte oír. LIMOUT. LIMGOHOME. AFICIONHAZTEOIR". Meriton Confidencial: Las conversaciones de Anil Murthy Los colectivos también han lanzado un mensaje a través de sus redes sociales en la misma línea: "Nuestro VCF está secuestrado por Peter Lim y luchar por su supervivencia es un deber. Por ello hacemos un llamamiento a toda la afición para acudir media hora antes del partido contra el Celta a la Avd de Suecia. El partido más importante lo jugamos en la calle. #LimOUT #LVCF".