En medio de la situación de tensión entre el club y José Bordalás evidenciada en las últimas comparecencias de prensa, las conversaciones a las que ha tenido acceso este periódico revelan la opinión de Anil Murthy al respecto del entrenador. El presidente del Valencia CF habló sobre el carácter del técnico, su papel en el mercado de fichajes, su planteamiento contra el Real Betis e incluso sobre otro entrenador que quiere ocupar el banquillo de Mestalla.

«Tiene un carácter muy complicado. Es un poco especial, yo me llevo bien con él», decía Murthy sobre Bordalás. Además de ello, el presidente del club expuso que el pasado verano no se vendió «a nadie importante» porque «apostamos por él». Anil también señaló que el Valencia CF tenía «un agujero impresionante de cash-flow y pérdidas» cifradas en «30 y pico» millones de euros.

Sobre el peso del técnico en la planificación de la plantilla en el mercado estival, Murthy explicó que el club fichó «jugadores que él quería» y que Marcos André fue «su apuesta». Acerca de la contratación del delantero brasileño fue más allá: «Bordalás no quiso mover el mercado sin fichar a Marcos André, un jugador que valía 4 y que subió a 9», expuso el presidente valencianista, que enfatizó en su respaldo al entrenador: «Hemos hecho todo, incluso Ilaix, Hugo Duro… fichamos a todos estos».

Murthy también cuestionó la actuación contra el Real Betis en la final de Copa del Rey: «Entramos con la mentalidad de que no somos tan buenos, que el Betis es mejor. ¿Por qué no cerramos el partido? Lo más triste es entrar con el Valencia que tiene la mentalidad de que no somos tan buenos», razonaba Anil, que explicaba que el Valencia tiene plantilla, pero sigue con problemas financieros y iba a «cortar el equipo» porque no tiene «otra opción».

Los directores deportivos

Otra de las cuestiones que lleva años en el debate valencianista gira alrededor de la figura de director deportivo. Para Murthy, los entrenadores «gastan por su propio ego» y los directores deportivos «tienen dos años de contrato y apuestan todo sin poner su dinero», explicaba el presidente, que también manifestó que en «el plan estratégico no existe director deportivo».

«Encuentran un trabajo siempre. Es un mundo donde la gente habla de profesionales. Un día dije que no son los más inteligentes, son inteligentes para gastar dinero de otros, saben cómo gestionar su dinero en su banco. Si digo a ellos, puedes gastar 40 millones, tráeme los jugadores y ganamos la Champions, si alguien puede hacer esto, es Dios», razonaba Murthy al respecto de los directores deportivos. El presidente añadió que no existe «ningún director deportivo» ni tampoco «ningún entrenador» que pueda hacerlo. «¿Sabes dónde se hace esto? En Alemania. El entrenador ahora del PSV tiene 40 millones de presupuesto, incluso su salario estaba ahí, compitiendo en Conference League, todo», explicaba.