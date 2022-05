El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha grabado un vídeo en VCF Media para exponer su versión tras la publicación de parte de la exclusiva de Superdeporte bajo el nombre 'Los audios de Anil'. Tras publicar la entidad un comunicado oficial en la mañana de este lunes, la entidad ha emitido a mediodía un vídeo, realizado en las oficinas del club.

Las frases del vídeo de Anil Murthy

Una entrevista para explicar una situación surrealista

Estoy aquí para aclarar las cosas porque no tengo nada que esconder. Estamos en una situación surrealista en un momento de la temporada en el que todos tenemos que centrarnos en el último partido contra el RC Celta. Estas cosas salen, sin duda, relacionadas con este movimiento organizado para hacer daño al Club, al equipo y a todos en el partido del sábado.

Los audios se sacaron de una comida de trabajo

Fue una comida de trabajo en un restaurante para promocionar el evento solidario ‘La Nit de València’ del 2 de junio. Teníamos la presencia de cinco empresarios valencianos para explicar el evento y tratar de involucrarlos para ayudar más a la sociedad valenciana.

Superdeporte hace meses que empezó una campaña de desprestigio en contra el Valencia CF, es algo muy evidente. Este periódico hace tiempo que no es una referencia en el Valencia CF y comenzaron una campaña deshonesta e interesada después de que el Club se negara a pagarles decenas de miles de euros para que pudieran subsistir económicamente.

Es una conversación absolutamente normal, en la que no hay ataques ni descalificaciones

Estoy muy sorprendido y más decepcionado. No hay códigos, no hay límites. Es desagradable que a cualquier persona le graben sin su consentimiento en una situación privada. Fue una comida privada, de trabajo, y organizada un salón privado para hablar de una noche solidaria que va a ser muy bonita. Es una conversación normal, es verdad que en un tono distendido, pero como todo el mundo puede comprobar no hay ningún ataque ni descalificación hacia nadie.

Los cinco empresarios aseguran que ellos no grabaron la conversación

En esta comida aproveché que estaba con estos empresarios para explicar mi punto de vista sobre lo que está pasando con el Club, lo que queremos hacer, los retos, las dificultades que tenemos desde que salimos de Champions League y el covid… Quise explicar lo que está pasando realmente en el Valencia CF para que pudieran explicarlo también a sus amigos, compañeros y familiares lo que está pasando.

Fue una conversación normal, tengo estas conversaciones con mucha gente de una manera privada para intentar explicar claramente nuestro punto de vista sobre cómo queremos arreglar los problemas y crecer como Club. Son comidas que tengo con grupos diferentes a menudo. Lo que me parece muy extraño y surrealista es que en esta comida haya pasado lo que ha pasado, que alguien haya grabado la conversación. Los cinco empresarios me aseguraron que no fueron ellos, que en ningún caso harían esto al Club porque son todos valencianistas. Es surrealista, pero estas cosas pasan. No hay límites, no hay códigos. Es inmoral.

Los audios están editados y adulterados para tratar de generar polémicas

Es grave que se hayan grabado, pero creo que es todavía más grave que se hayan adulterado y editado. Por ejemplo, el audio de Carlos Soler es una mezcla entre: su ambición, su voluntad de en caso de salir, hacerlo bien; lo que pasó con Ferran Torres y su salida, que por cierto hablé muy bien de Ferran; y defender al Club y su proyecto con los canteranos.

La pregunta fue: ‘¿qué vais a hacer con los canteranos? ¿van a estar en el Club toda su vida?’. Expliqué que en el fútbol actual hay futbolistas que tienen también su ambición y sus proyectos y hay que respetarlo como profesionales. Hay algunos que se quedan y otros que saldrán, pero el proyecto de la cantera es asegurar que hay siempre un pipeline de jugadores que suban al primer equipo. Lo de editar mis palabras sobre Carlos Soler es simplemente surrealista, hacen daño al jugador y al Club. ¿Para qué?

El audio sobre Gayà también está editado. Mezclan la idea que dije de que es un capitán digno de este Club y que quería luchar después de la derrota en la final… Estaba KO después de los penaltis. Es la verdad. Lo mezclan con una explicación sobre cómo funciona el Fair Play Financiero en los clubes. Cuando digo “José Luis” ponen otra parte. Es muy evidente. Está editado para forzar y hacer daño.

Las negociaciones para renovar a Soler y Gayà están en marcha y el Club quiere que sigan siendo referentes

Estamos negociando con los agentes de Carlos Soler y Gayà para renovarlos. Soler y Gayà, y también sus agentes, saben que el Club tiene sus límites. Son dos jugadores internacionales, son top. Ambos tienen sus preferencias en la renovación, pero si al final no llegásemos a un acuerdo hay que tratarlos bien y dejarlos seguir con sus sueños. Nuestra preferencia como Club es que se queden. Son referentes para el Club y para el equipo.

Proyecto estable y con una secretaría técnica que trabaja a largo plazo

Este año hemos apostado con el nuevo entrenador para mantener el equipo y los jugadores más importantes. Hemos fichado bien dentro de nuestros límites económicos. Con CVC tenemos un poco más de margen para fichar, hemos hecho todo dentro de nuestras posibilidades para confeccionar una plantilla competitiva. En el fútbol a veces no siempre funciona. No hemos sido capaces de entrar en Europa. ¿Qué va a pasar el año que viene? Hay que ver otra vez la situación con el Fair Play Financiero, voy a tener tiempo para explicar a la afición cómo estamos, pero la realidad es que no estamos en Europa y tenemos que hacer una plantilla competitiva dentro de nuestras posibilidades.

Es una regla que fija LaLiga y no podemos ser ajenos a ella. Estamos trabajando dentro de estas limitaciones para hacer la plantilla más competitiva posible. Soy optimista porque tenemos una secretaría técnica con una dirección deportiva muy estable. No están aquí por corto plazo, sino para construir un proyecto a largo plazo. Tenemos paciencia, lo más importante es llegar a una sostenibilidad financiera, sin sostenibilidad nada va a funcionar.

Tenemos que trabajar dentro de nuestras limitaciones y soy optimista. Este año también hemos fichado bajando el coste de plantilla en enero y mejorando la plantilla. Confío plenamente en la dirección deportiva que tenemos. Esto fue una conversación importante durante la comida. Desde fuera, algunos empresarios, que era la primera vez que estaba con ellos, me preguntaron por todo el ruido que hay desde fuera en torno a la dirección deportiva.

Les expliqué que estructuralmente, cuando hay contratos de solo dos años, un director deportivo quiere hacer el máximo para ganar títulos y ganar cosas. Es una conversación sobre la teoría, no hacia nadie. Hoy trabajamos para tener una estabilidad, confío plenamente en la estructura que tenemos hoy.

Hasta hace unos años, el Club tenía un presupuesto de 100.000 euros para gastar en publicidad en los medios de comunicación, pero actualmente no existe

Veo que algunos periodistas, sobre todo Superdeporte, han querido hacer una gran polémica con una cantidad de 100.000 euros. Voy a explicarlo: hace siete años más o menos el Club tenía como el Ayuntamiento o la Generalitat un presupuesto para trabajar con los medios comprando publicidad. Nosotros decidimos que la prioridad para el Club era crear nuestra propia voz para poder hablar con los aficionados directamente, sin filtro. Invertimos este dinero creando VCF MEDIA, donde estoy hablando hoy.

VCF MEDIA sigue creciendo. Antiguamente en el fútbol muchos clubes utilizaban este dinero con la prensa para presionar a jugadores en renovaciones, etcétera. Nosotros hemos salido de este modelo, pero Superdeporte y su colaborador criminal ha decidido mezclar estas cosas para hacer daño a Carlos Soler, a mí personalmente y al Club. Estas cosas son surrealistas, pero a veces pasan.

Saldrá un audio en el que defiende los intereses del Valencia CF ante el abuso de la Real Federación Española y Rubiales

Estamos muy tranquilos con los audios que quedan por salir, uno de ellos es relativo a la Federación Española de Fútbol. El contenido de estas conversaciones tiene como objetivo defender los intereses del Valencia CF ante una posición de abuso por parte de Rubiales y la Federación en el tema de la Supercopa. Lo vengo haciendo desde el primer día. En otros temas hablamos bien, pero este tema es un abuso. Como todo el mundo sabe, estamos en pleitos y vamos a defender hasta el final por la vía de la justicia el dinero que nos pertenece por la Supercopa 2019 y cuando nos toque sentarnos a negociar la próxima edición de la Supercopa lo haremos con la misma mentalidad y firmeza.

La importancia del nuevo estadio y la necesidad de trabajar conjuntamente en búsqueda de soluciones

En la comida hablamos mucho sobre el nuevo estadio, el proyecto y el concepto que tenemos. Otra vez, ellos recibieron ideas y mensajes desde fuera, no desde el Club, y tenían la idea equivocada de que el Club no quería acabar el campo. Cuando les expliqué la importancia que tiene este proyecto para el Valencia CF, cómo vemos este nuevo campo como la oportunidad de consolidar una oferta diferente en la ciudad y una inversión de más de 450 millones en la ciudad en la totalidad del proyecto… Estaban muy sorprendidos.

Cuando hablé del proyecto de las placas solares y de ser el primer campo del mundo a nivel medioambiental se quedaron muy sorprendidos. Me preguntaron qué pasa con los políticos en Valencia y por qué no hay movimiento. Hablamos francamente y pensando que estábamos en una situación privada. La verdad, no voy a esconder que estoy preocupado con el movimiento del nuevo campo, espero que tengamos nuevas reuniones de trabajo para encontrar una solución que va a ser cómoda para los políticos y muy buena para el Valencia CF y la ciudad.

Tenemos que centrarnos en el trabajo conjunto, lo dije muchas veces, hay que estar juntos en la idea de acabar este campo después de tantos años parado. Debe ser una prioridad para todos y tenemos que solucionar esto juntos y celebrar que por fin hemos quitado esta espina de la ciudad convirtiéndolo en algo muy bonito para todos.

Seguir consolidando el proyecto de la Academia VCF y hacer un equipo ambicioso y competitivo dentro de las limitaciones financieras

El Club tiene sus prioridades y su proyecto, está basado en una inversión importante en la cantera y no vivir por encima de nuestras posibilidades como pasaba hace años. Hemos sufrido en tres temporadas intentando arreglar el problema financiero. El proyecto de la Academia VCF sigue con una inversión fuerte, el proyecto del primer equipo tiene que ser acorde a las posibilidades que tenemos.

Confío totalmente, estoy ilusionado porque tenemos una secretaría técnica y una dirección deportiva que está trabajando sin parar para confeccionar una plantilla que va a ser muy competitiva. Este año puedo decir que hemos intentado ser 100% responsables dentro de nuestras posibilidades, la verdad es que gastamos un poco más porque teníamos tanta ilusión de volver a Champions League o Europa League… No es lo que ha pasado, pero en el fútbol yo soy un aficionado también. Tenemos que ser un poco más estrictos con los límites que tenemos. Espero hacer lo mejor junto a nuestra secretaría técnica para confeccionar una plantilla dentro de nuestras posibilidades y que sea competitiva.