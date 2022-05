Con motivo de la publicación de 'Los Audios de Anil', Arcadi España atiende a SUPER. El conseller de Hacienda, anteriormente de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, es uno de los nombres a los que hace referencia Murthy.

¿Qué le han parecido las manifestaciones que han trascendido de Anil Murthy sobre sus planes con la reanudación de las obras?

En el tono personal, después de las dos reuniones que he tenido, decepción pero no sorpresa. Así es como me he sentido al ver todo lo que habéis publicado en Superdeporte y en Levante. Decepción porque yo siempre he tenido personalmente una actitud constructiva dentro de los márgenes que teníamos, pero siempre he querido solucionar el tema del estadio para que los aficionados y los vecinos tengan el estadio que se merecen y solo se hable del Valencia en términos deportivos. Pero tampoco es sorpresa porque las cosas que todo el mundo decía están confirmadas por la voz de una persona.

El tiempo le ha terminado dando la razón.

Esta información es muy relevante pero la administración no actúa a golpe de declaraciones. Nosotros vamos a seguir con lo que nos ha marcado la Abogacía de la Generalitat: cumplimiento de la ley y salvaguardar el interés general. Lo que pasa es que esto nos muestra la falta de voluntad de llegar a una solución. Yo puedo entender que en comiendo en una conversación distendida todos podemos tener un tono diferente, pero eliminando esa parte y quedándonos en el fondo... nos querían tomar el pelo. Y no solo a la Generalitat, sino a la administración y a la sociedad valenciana y sobre todo a los aficionados. Yo creo que podrían haber sido más claros. Nosotros siempre vamos a mantener la hoja de ruta de la Abogacía de la Generalitat, pero no eran necesarias determinadas cosas si lo tenían ya claro. Podían haber sido más sinceros con nosotros y con toda la sociedad valenciana.

¿Tiene sentido mantener la hoja de ruta y continuar adelante con reuniones? Usted siempre se ha remitido a que el Valencia CF, Meriton Holdings en este caso, tenía que relacionarse con la administración a través del registro de entrada.

Efectivamente. Esa tiene que ser la vía y ahora incluso más si cabe. Si hablábamos hace muchos meses del déficit de credibilidad que tenía Meriton, ahora es palmario. Ese déficit se ha visto acrecentado después de lo que habéis publicado. Ahora más que nunca vamos a continuar con lo que marca la ley, exigiendo lo que tenemos que exigir y siempre con la transparencia del registro de entrada.

Ha quedado claro también a través de estas conversaciones que hemos publicado en Superdeporte que, en su caso, Arcadi España ha tenido una postura en lo público y en lo privado que se ha mantenido inflexible respecto a Meriton. No ocurre lo mismo con el otro conseller que tiene que ver con la ATE y estas negociaciones que hay en pie en los últimos meses.

La postura de la Generalitat es la que marcan las decisiones de la Generalitat. Llevamos ya un acuerdo de las dos consellerias que aprobó el pleno del Consell del inicio del expediente de caducidad anticipada de la ATE. Se ha iniciado también el otro expediente, el de qué pasa cuando se acabe la ATE y cómo quedan esos terrenos para salvaguardar el interés público y la legalidad y yo me remito a los hechos. Después de lo que habéis publicado cada cual que saque las conclusiones que estime oportunas.

A partir de este momento, ¿cuál va a ser o cuál debería ser la hoja de ruta? Aunque usted ha cambiado de conselleria.

Yo creo que la conselleria que me ha sucedido va a mantener la hoja de ruta de la jurisprudencia, la hoja de ruta de la Abogacía de la Generalitat, que es seguir con el expediente de caducidad de la ATE anticipada, con el otro expediente instruido y con los informes tanto del Ayuntamiento como de otras consellerias y otros que se ven afectados también en el proceso. Por tanto, la Generalitat no altera su procedimiento administrativo: no lo alteraba antes y no lo va a alterar ahora. Lo que queremos es el cumplimiento estricto de la legalidad y la salvaguarda del interés general. Y de ahí no nos vamos a mover. Lo que sí provoca esto es una alteración global de la confianza. Por lo tanto, por registro de entrada y con total transparencia haremos cumplir la ley.

Usted ha apelado desde el primer momento al informe de la Abogacía del Estado. En ese informe se recoge también la posibilidad de sustituir al promotor de la obra de Mestalla. ¿Es una posibilidad?

Jurídicamente, es una de las posibilidades que establecía el informe de la Abogacía, pero ya he comentado muchas veces que el propio informe dice de la complejidad y de todos los plazos que se alargarían mucho en ese proceso. Porque los terrenos son del Valencia, porque luego es muy complicado ver cómo seleccionar a ese promotor... es una vía que la ley te permite, lo que pasa es que dilataría muchísimo todo el procedimiento. Yo creo que lo que queremos todos es que se solucione cuanto antes y que se tengan que tomar las decisiones que se tengan que tomar dentro del propio Valencia CF.

Tenemos el peligro de entrar en un limbo jurídico a partir del próximo verano. ¿Usted qué sensación tiene? ¿Cree que se va a terminar la obra del estadio en los plazos en los que Anil Murthy y Meriton Holdings han comentado (uno o dos años) o cree que esto va a ir para largo?

Después de las declaraciones que han hecho de que van a ir a la vía judicial, yo creo que eso puede retrasar lo que antes se podía haber arreglado si cumplieran con la ATE y las garantías financieras y hubiéramos llegado a un acuerdo, evidentemente. Porque entonces bajas, no hay ningún recurso judicial y todas las administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, como ellos, podríamos haber trabajado juntos y agilizar y solucionar el problema. Porque lo principal de esto, para la administración y para la sociedad, es que se acabe cuanto antes el estadio y se deje ya de problemas para los vecinos y los aficionados. Pero en este contexto nosotros vamos a seguir con lo que nos marca la Abogacía de la Generalitat y con el cumplimiento de la ley. Y no podemos hacer otra cosa.

Aunque ha cambiado ahora de cartera, ¿usted volvería ahora a reunirse con ellos?

Después de lo que hemos escuchado, nosotros tenemos la obligación siempre de atender. Eso sí, la confianza no es la misma antes que después de escuchar estas declaraciones. Por lo tanto, lo que sí que tenemos que hacer nosotros es salvaguardar cuanto más el interés general, saber lo que tenemos delante y no alterarnos. Esto es importante desde el punto de vista de la credibilidad para Meriton y también para todos los aficionados y para la propia administración, pero nosotros a cumplir la ley, que es lo que esperan los ciudadanos que haga la administración.