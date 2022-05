Desde la revelación de las primeras conversaciones de Anil Murthy sobre el asunto del estadio y su interacción con los políticos valencianos, diferentes cargos públicos, como Borja Sanjuán o Pilar Bernabé, empezaron a reaccionar en sus redes sociales. Esta mañana de martes ha sido el turno del que hasta hace escasos días era Conseller de Territori y uno de los aludidos por el presidente del club, Arcadi España, que en los micrófonos de À Punt ha manifestado que no va a dejar que “le tomen el pelo” a la Administración.

La cuestión fundamental que le dirigieron fue al hilo de las palabras de Murthy señalando su intención de llevar a juicio a la Generalitat de la mano de Germán Cabrera a pesar de ir a las reuniones con la actitud de sonreír, asentir y dar las gracias. La respuesta de Arcadi fue contundente: “Me he encontrado muy decepcionado y he confirmado cosas que siempre se han dicho. Ha habido un intento de tomarnos el pelo, a la Administración y a los valencianos. Más allá de que son conversaciones en las que, como todos sabemos, en un ambiente informal, en una comida, todos usamos unas palabras u otras… En el fondo del asunto a la Generalitat se nos estaba diciendo una cosa y lo que querían hacer era otra. Ese Fair Play, ese juego limpio que siempre hemos querido tener, de lo que se desprende de esas revelaciones de Superdeporte y Levante… No estamos para perder el tiempo. Si ellos no querían tener ninguna interlocución con la Administración y solo era decirnos: “Sí, sí, sí, gracias, gracias” y sonreír no era necesario”, explicaba.

También sobre el Polideportivo de Benicalap, sobre el que Murthy dice que va a invertir menos dinero del que está en el planeamiento original y se dirige hacia los vecinos en un tono despectivo, el Conseller se mostró “sorprendido” y pidió “un poco de respeto”, aunque avisó que no va a dejar que le tomen el pelo y que la hoja de ruta de la Administración “no va a cambiar quieran o no negociar”.

División en el Consell

En las conversaciones, Anil también expone las diferentes posturas que se ha encontrado dentro del Consell, con Climent (Compromís) queriendo apoyar y el PSOE queriendo parar. Acerca de una posible fractura también se significó Arcadi: “No voy a desentrañar cosas que se explican por sí mismas y que cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Pero lo que le decía, me quedo con el fondo. Hay una posición que es la de la Generalitat Valenciana, manifestada por el Conseller Climent y por mí cuando estaba en Territori y es la hoja de ruta, que nos la marca la Abogacía de la Generalitat. Tenemos que cumplir la ley y velar por el interés general. No va a cambiar”, exponía, aunque eso sí, mandó un mensaje a la propiedad de la mayoría accionarial: “Si no quieren hablar con nosotros que lo digan y la Administración seguirá con sangre fría y la ley en la mano”, sentenció.