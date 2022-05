Los Audios de Anil ya han comenzado a dar la vuelta por el mundo. Las palabras del presidente del Valencia CF han tenido una gran repercusión mediática, social y política tras las conversaciones reveladas en exclusiva por SUPER a nivel local, autonómico y municipal. Las dos primeras partes de Meriton Confidencial han provocado un escándalo mayúsculo y que ha sido recogido por todos los medios de comunicación.

Aunque todavía quedan entregas interesantes de la información que está lanzando este medio, la información y sus consecuencias ya han atravesado las fronteras nacionales. Así pues el diario estadounidense The Washington Post se hace eco del comunicado de Anil Murthy en nombre del Valencia CF, así como de su vídeo en una información publicada en su web este pasado lunes 16 de mayo. La cabecera, una de las más importantes y prestigiosas en Estados Unidos, titula: El Valencia afirma que los audios filtrados han sido editados.

Una nota nota que asegura: El presidente del Valencia CF, Anil Murthy ha dicho que el audio filtrado en el que dice que querría matar la reputación de Carlos Soler, si deja el club sin un traspaso fue editado y sacado de contexto. La noticia continúa "El diario Superdeporte publicó la grabación de audio de una cena privada a la que atendió el presidente (Anil) y algunos empresarios en abril".

Por último The Washington Post recoge: Los seguidores del Valencia han sido ferozmente críticos con Murthy y con el propietario singapurense, Peter Lim, diciendo que ellos tratan al club solo como un negocio. No obstante el medio norteamericano no ha sido el único en hacerse eco de la noticia. También The Athletic, medio especializado en deporte, ha publicado en su web la información de SUPER.