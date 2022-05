Siguen llegando más reacciones políticas tras los 'audios de Anil' que Superdeporte empezó a destapar a principio de esta semana y seguirá destapando con el transcurrir de los días. En esta ocasión ha sido María José Catalá, del Partido Popular, quien se ha pronunciado al respecto, pidiéndole expresamente a Peter Lim que tome cartas en el asunto: "Ser presidente de una institución tan importante como el Valencia es un honor y hay que saber estar a la altura. Con estas declaraciones ha demostrado el presidente del Valencia que no ha estado a la altura. Le pediría a su máximo responsable, a su superior jerárquico que tome medidas de forma inmediata".

Maria José Catalá tachó de "bochornosa" e "indignante" la actitud de Anil Murthy: "Los valencianistas no merecen este bochorno y los vecinos de Benicalap tampoco. Estamos profundamente indignados. No está a la altura de su cargo, no lo puedo decir más claro".

Respecto a las cuestiones vinculadas con el VCF

La militante del Partido Popular defendió la postura de su partido en relación a las cuestiones que tiene que ver con el club: "Solo decir que algunos que dicen que el PP se pone de perfil deberían revisar quien ha asistido a las manifestaciones y quien no de la mano de la afición la última el 11 de diciembre del año pasado. El PP tiene una posición muy clara respecto a este tema que es la seriedad".

Además, María José Catalá expuso que "lo que no voy a hacer es utilizar el VCF para ganar visibilidad mediática y política que es lo que hacen algunos de los miembros del PSOE. Ni tampoco voy a afrontar este proyecto de tapadillo que es lo que está haciendo Compromís".

Sobre en Nuevo Mestalla

En relación al proyecto del nuevo estadio, Mario José acusó falta de compromiso del resto de partidos políticos: "Echo en falta que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia no me han sentado nunca, nadie me ha llamado a sentarse y hablar sobre este proyecto que es de lo más importantes para la ciudad. En ningún momento me han convocado a ninguna reunión para hablar de este gran proyecto. Les puedo decir que cuando sea alcaldesa sí creeré en este proyecto como un proyecto de ciudad y sí que llamaré al resto de representantes políticos a un acuerdo conjunto".

Por último, pidió más trabajo a PSOE y Compromís, que adopten una postura común y que informen al resto de partidos: "Como persona que ha trabajado en el ámbito deportivo, que ha sido consellera de deportes y conoce muy bien los entresijos de estos proyectos les diré que ni ganar protagonismo ni proyección mediática que eso es manosear el Valencia ni actuar de tapadillo porque es desleal pero tampoco basta con dedicarse a rajar y no aportar soluciones los que gobiernan que son Compromis y el PSOE. Para empezar deberían tener una postura común que no la tienen. Les pediría una postura común y un acuerdo con el resto de los partidos políticos y que nos informen”.