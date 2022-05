El ex vicepresidente del Valencia CF y portavoz de la plataforma 'Marea Valencianista', Miguel Zorío, ha vuelto a cargar duramente contra Meriton y contra Peter Lim después de la exclusiva de SUPER con las conversaciones de Anil Murthy. Zorío pide "un cordón sanitario" al máximo accionista del Valencia CF tras las conversaciones reveladas en las que quedan de manifiesto los planes de Meriton.

Este es el Comunicado íntegro de Marea Valencianista

Tras la publicación de parte de los audios de Anil Murthy, Miguel Zorío insta a la sociedad y a la política valenciana a decirle a Peter Lim. BASTA YA: la nit de Valencia no debe ser el blanqueador de Meriton en nuestra Comunidad. Y la Diputación debe ser la primera institución en descolgarse del acto. A los valencianos nos sobran narices para organizar un acto solidario sin la ayuda interesada de Lim y sus compinches”.

“Por eso los valencianistas exigimos que todos los representantes de instituciones políticas, económicas, sociales y deportivas de nuestra Comunidad, así como todos los valencianos a título individual, se nieguen a reunirse o acudir a actos convocados por Meriton a través del club o de la Fundación. Hay que decirles clara y tajantemente: NO OS QUEREMOS EN EL VALENCIA CF. Y esta misma semana enviaré una carta al Alcalde de Valencia, al Presidente de la Diputación de Valencia y al President de la Generalitat para que hagan público un posicionamiento claro en este punto” ha declarado Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF.

El máximo responsable de Marea Valencianista afirma que “La verdad es muy testaruda y el tiempo me sigue dando la razón desde 2014, cuando saqué la bandera contra el singapurense. Lim ha mentido a las administraciones y a la sociedad valenciana, y ahora con los audios del aún Presidente del club, todo parece aún más obsceno. Peter Lim no quería terminar el estadio tal y como firmó el club en el convenio con el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, y ahora se mofa del Presidente y de la Vicealcaldesa, Él no quería cumplir con la Federación de Vecinos urbanizando la zona y construyendo el pabellón, y ahora dice que les den. Él manda a un Presidente impresentable a las citas políticas, va a las reuniones se ríe de todos, cuando ya tenía pensado de antemano judicializar todo. Él no quiere cumplir con el Tribunal Supremo y tirar la ampliación ilegal de Mestalla. Y él lo único que quiere es incumplir todo lo que prometieron Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, que deberían devolver el sueldo cobrado del Valencia CF, devolver las medallas recibidas y ser expulsados de las peñas a las que aún pertenecen”.

Miguel Zorío ha vuelto a recordar que los valencianos que se sienten con Meriton, que vayan a sus actos, que firmen convenios con ellos,… están sentándose con los responsables de algunos de los siguientes desaguisados:

* Kim Koh: fue consejero ejecutivo y actual patrono de la Fundación. No podía cobrar del Valencia CF ni como persona física ni como persona jurídica. Sociedad Koh Kim Huat, presuntamente de Kim Koh según los papeles de Panamá. Radicada en Singapur, paraíso fiscal, y con otra sociedad WISE STANDARD GLOBAL en Islas Vírgenes, que casualidad en la misma plaza fiscal de las empresas de Jorge Mendes y Lim.

*Ng-Ser Miang: consejero del VCF y Presidente de la Fundación. No puede cobrar. Sociedad NG-SER MIANG presuntamente de Ng Ser Miang según los papeles de Panamá. Radicada en Singapur, paraíso fiscal, y con otra sociedad en las Bermudas, también denunciada por el consorcio de periodistas. Es el Presidente del holding de empresas de Peter Lim, Thomson Medical.

* Lay Hoon Chan: ex Presidenta el Valencia CF SAD: tiene la empresa RSP DESIGN CONSULTANT PTE.LTD. en paraíso fiscal según opencorporates del Consorcio de Periodistas. Su sede está en el mismo país y ciudad que una empresa a nombre de un tal Anil Kumar Murthy. Lay Hoon también tiene una empresa en Islas Vírgenes, como Lim y Mendes: NUGGET CONSULTING LTD.

* Valencia CF ASIA PTE.Ltd.: tenía el domicilio social: 4 Shenton Way #28-03 SGX CENTRE II SINGAPORE 068807. El consorcio internacional de periodistas de los Papeles de Panamá señala este edificio (en realidad son dos) como sede de empresas que sirven para el blanquear dinero y realizar operaciones opacas de cara al fisco.

Como por ejemplo STIRLING COLEMAN INVESTMENT.

Pero lo más preocupante es que en la misma oficina y edificio, no aparecía por ningún sitio la sociedad del VALENCIAS CF ASIA. En el directorio del edificio aparecían en su lugar ASIA GENESIS ASSET MANAGMENT PTE LTD. o una aún más curiosa, LA RARA MIEL CO PTE. LTD. o INTRINITY TECNOLOGIES PTE. LTD..

El precio de alquiler de una oficina en ese edificio es de 20.000 dólares mes. Y el capital social de la empresa era casi la mitad.

La gran pregunta es para que se montó esta empresa.

*Operación RAFFLES TOWN CLUB:

AÑO 96: PETER LIM asiste económicamente a The Raffles Town Club, se queda la mayoría de la empresa promotora del club que iba a ser el más exclusivo de Singapur. Los socios pagaron 28.000 dólares y al final se encontraron que Lim vendió 19.000 participaciones. Los socios no podían ni entrar, estaban hacinados. La apoderada era Lay Hoon que cobró 1000.000 euros por procesar las altas y Lim cobró 80.000.000 euros. En abril de 2001 los socios pusieron una demanda por estafa y en 2005 tuvieron que indemnizar a los socios estafados.

*MERITON HOLDING LIMTED Y MERITON CAPITAL LIMITED:

Tienen sede en un paraíso fiscal, Hong Kong, fuera de cualquier control por parte de los países de la UE y de su banca. Por lo tanto es mentira que Peter Lim haya garantizado personalmente la deuda del Valencia CF.

La agencia tributaria llegó a un acuerdo con Cristiano Ronaldo en el que el jugador reconoció los delitos fiscales cometidos por él y sus agentes. Los derechos de Cristiano son de Lim y Mendes. En la misma dirección de las Islas Vírgenes donde Jorge Mendes tiene las empresas para evadir impuestos, en Road Town, Meriton Asset Management tiene su sede según los papeles de Panamá del despacho Mossack Fonseca, guardando relación de participación con la sociedad propietaria del Valencia CF. Las operaciones de Cristiano las hace Peter Lim a través de Mint Capital, de la que Lim es socio y en la que tuvo responsabilidades de gestión Lay Hoon.

Mint Capital: hemos recibido un informe del Gobierno de la Isla de Man, sede de la empresa desde 2006, donde confirma que Mint Capital Partners Limited, de Peter Lim, tiene la sede junto a Jorge Mendes en Road Town de Islas Vírgenes. Confirma que Lay Hoon ha sido responsable de esa empresa.

Según la comunicación oficial que hizo el Benfica a la Bolsa de Lisboa en su relatorio de cuentas de 2014, Rodrigo es vendido a Meriton (no al Valencia CF) por 30.000.000 euros, de los que sólo llegan 12.642.000 al Benfica. El resto, 17.300.000 euros, son pagos a intermediarios de la operación. Lim y sus socios, participan en el fondo Benfica Stars Fund radicado también fuera del control financiero estatal.

Para finalizar Miguel Zorío solicita a todos los partidos políticos “que firmen un comunicado confirmando la caducidad de la Ate, la nulidad de las licencias del nuevo estadio, la imposibilidad de dar el ok al estadio de baratillo que nos querían encalomar y poner en marcha el expediente de sustitución del promotor, como paso necesario para terminar el estadio siguiendo los compromisos adquiridos, obligando a Lim a pagar y forzándole a vendernos el club a los valencianistas”