La llegada de Javi Gracia era el inicio de un nuevo proyecto pero la realidad fue muy dura tras el verano. Salidas importantes, cero fichajes y la sensación de que Meriton no tenía ninguna intención de trabajar en la plantilla valencianista. Sin embargo, cuando el entrenador pidió refuerzos y reclamó públicamente algo más de nivel en el equipo, Anil Murthy y Peter Lim decidieron hacer caso omiso.

Y en las conversaciones del presidente la lectura de Anil es totalmente distinta. De hecho piensa que el exentrenador tenía un gran equipo. "Viene Javi Gracia que dice... (se ríe) que le falta un centrocampista... y tiene un buen equipo", asegura el actual presidente de la entidad.

Es entonces cuando Anil Murthy echa la culpa de la temporada a Javi Gracia. De hecho, en ningún momento parece sentirse responsable por la mala planificación de la temporada y según él, la responsabilidad fue del entrenador por las palabras y de la plantilla por dejarse ir y no competir.

"Si mi entrenador dice que con este equipo no va a llegar a ningún sitio, cobro lo mismo y al final la culpa es del club"

"Luego sale y dice que este equipo no vale. El vestuario dice: 'no tengo ninguna exigencia'. Ninguna exigencia. Si mi entrenador dice que con este equipo no va a llegar a ningún sitio, cobro lo mismo y al final la culpa es del club. Los entrenadores tienen que entrar con ilusión", explica el presidente acusando a la plantilla de no dar el cien por cien.

Como se puede ver en los audios, el presidente toma como norma habitual cuestionar lo que hace absolutamente todo el mundo pero en ninguno se considera culpable. Desde "todo el mundo le pide dinero a Peter" a "el vestuario dice 'no tengo ninguna exigencia" pasando por las famosas frases de Bordalás y su planteamiento en la final de la Copa del Rey.

Mientras, Peter Lim continúa en Singapur y todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, al menos de forma oficial, con Anil Murthy.