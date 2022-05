Tres días después de la publicación de la primera entrega de Los Audios de Anil, el escándalo que sacude al presidente del Valencia CF sigue traspasando las fronteras españolas. Las conversaciones reveladas por SUPER en exclusiva ya han sido recogidas en cabeceras de Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e incluso en la India.

Los primeros en hacerse que eco de la noticia a través de una nota de Associated Press (AP) fueron The Washington Post y The Athletic. Ambos, medios principalmente estadounidenses y de ámbito inglés, titulaban: “El Valencia afirma que los audios filtrados han sido editados”

Ya con la última entrega de Los Audios de Anil, las manifestaciones del presidente del Valencia CF han aumentado la repercusión de la exclusiva de SUPER. Fundamentalmente sus palabras sobre las ciudades de Liverpool y de Newcastle a las que califica como “ciudades de mierda”. Medios y webs británicos como el Daily Express, The Empire of the Kop o CaughtOffside se hacen eco de las conversaciones de Murthy. El Express titula en su web: Liverpool y Newcastle llamadas “ciudades de mierda” mientras el presidente del Valencia apunta a un ataque mordaz.

La noticia continúa: El presidente del Valencia CF ha sido cazado llamando a Liverpool y Newcastle “ciudades de mierda” después de una serie de audios filtrados que han salido a la luz. El medio local Superdeporte ha estado lanzando los audios gradualmente durante varios días”.

Además de hablar de los comentarios de Anil sobre Carlos Soler y Gayà, respecto a sus referencia a Peter Lim indican: Más recientemente también hubo comentarios incendiarios llamando al dueño del Valencia, Lim “fan”, mientras que su último error lo ha metido en un problema después de sus palabras despectivas sobre las ciudades de Liverpool y de Newcastle”

Por su parte Empire of the Kop, web de referencia para los aficionados del Liverpool y con más de dos millones de seguidores en redes recoge: Según se informa el audio filtrado del presidente del Valencia CF revela comentarios con calificación ‘x’ sobre Liverpool.

El artículo prosigue: Nos gustaría esperar que esta descripción explícita de la ciudad de Liverpool que contiene los audios en cuestión haya sido manipulada, por el bien del Señor Murthy. Independientemente de cómo sea la comparativa comercial de los dos equipos, no hay necesidad de estos comentarios y animamos al presidente del Valencia CF a una visita para cambiar sus infundadas opiniones

Otro de los importantes medios que se ha hecho eco de las conversaciones de Anil Murthy ha sido el Diario Olé. Este diario, referencia de la información deportiva en Argentina informa: Escándalo en Valencia. En España se desató un escándalo durante las últimas horas. Anil Murthy, presidente del Valencia, ya estaba en la mira de los hinchas por haber mandado a callar al público en un partido en el Mestalla y también sería visto de reojo en el vestuario del equipo, con el que no tiene una buena relación. Ahora, medios españoles filtraron unos audios que lo comprometen.

Por último, otros medios como The News Tribune (Estados Unidos) o Sportskeeda (principalmente dedicado al deporte indio) también recogen la exclusiva de SUPER.