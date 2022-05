En 2019, el Valencia ganaba la Copa del Rey tras vencer al Barcelona en el Benito Villamarín y unos meses después todo saltó por los aires. La relación entre Mateu-Marcelino y Anil Murthy se rompió tras la petición del técnico de tener más y mejores fichajes. Ahora, ambos son protagonistas en un nuevo episodio de Los Audios de Anil.

A pesar de que ambos querían aumentar la exigencia en el Valencia CF para dar un nuevo salto, el presidente de la entidad, Anil Murthy, apunta a ellos como culpables de parte de la situación económica.

"¿Pero quién habla de Jorge Sáenz? ¿Sabes quién es? Compramos 50 por ciento, dos millones. Manu Vallejo, Sobrino, cómo se llama este... Jason. Pero esto no sale en la prensa porque él sabe cómo manejar. Al final yo tengo que pagar los salarios. Yo estoy aquí, no me muevo. Yo estoy en Mestalla cuando la gente chilla. Es fácil gastar dinero de los otros y el olvidar el dinero perdido", asegura el jefe de Meriton en València.

"¿Pero quién habla de Jorge Sáenz? ¿Sabes quién es? Compramos 50 por ciento, dos millones. Manu Vallejo, Sobrino, cómo se llama este... Jason"

La realidad en ese sentido es que Anil Murthy apunta en las conversaciones desveladas este miércoles directamente a Mateu y Marcelino como culpables de algunos fichajes que han costado dinero al Valencia.

Es más, el presidente de la entidad no solo señala a la 'doble M' sino que explica que una de las salidas de un jugador importante fue provocada por su culpa. "Ferran Torres... ¿por qué se fue? Por Marcelino y Mateo", asegura el presidente en esos audios. Cabe recordar que el extremo de Foios, actualmente en el Barcelona, se marchó un año después rumbo al Manchester City por la pobre cifra de 23 millones de euros por un jugador que, en condiciones normales por proyección, habría costado mucho más.

El interés de Murthy con Mateu Alemany, ahora en el Barça

Por último, en el mismo audio, el hasta la fecha presidente de la entidad, Anil Murthy, también asegura que en estos momentos le interesa llevarse bien con Mateu Alemany. "Mateo Alemany, quiero ser su amigo porque tengo que hacer negocios con él. Él sabe como manejar la prensa".

En ese sentido, la frase además encaja porque esta misma semana Anil Murthy y Joey Lim estuvieron en Barcelona para ofrecer a Gayà y Carlos Soler, en una prueba más de que la intención del mandatario es dar salida a ambos jugadores en este mercado de verano.