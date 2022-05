Anil Murthy tiene una cruzada contra la prensa y es evidente. Así lo demuestran los Audios de SUPER. El presidente del Valencia CF considera que él no ha cometido errores y asegura que todo viene por un complot contra su figura y que los periodistas son muy malos.

De hecho, el directivo de Singapur tiene claro de dónde viene todo. "El día que empezamos con VCF Media, la prensa local, no toda, no As, no, pero prensa local, decidió que somos enemigos. Cuando vine con Damià Vidagany de director de comunicación... Ese día decidieron hablar mal de nosotros porque pierden dinero", aseguró el presidente de la entidad.

El jefe de Meriton en València muestra de esta manera su enfado con las críticas de muchos periodistas, en especial con la prensa local. Anil Murthy tiene claro que los medios son uno de los problemas para la entidad, ya que pueden generar comentarios negativos hacia su persona y hacia la forma de gestión del club.

Es más, en 2021, y en una charla para estudiantes, Anil Murthy aprovechó para pegar golpes sin descanso. "Un autoproclamado periodista en un periódico en decadencia dijo audazmente: ‘como periodista quiero preguntar el porqué de las cosas, principalmente por mi higiene mental’. Creo que tiene razón.

Los periodistas deben hacer preguntas, analizar, interpretar e informar. Desafortunadamente este periodista en particular se hace a sí mismo sus propias preguntas y se inventa en su cabeza sus propias teorías para su propia higiene mental. Lo que esperamos de ellos es que hagan las preguntas adecuadas, a las personas adecuada y que pregunten en beneficio del público y no en beneficio de sus patrocinadores, ni de sus egos.

Este fenómeno no es nuevo y ha aumentado el nivel de desconfianza del público hacia gran parte del mundo periodístico. Una clara señal de desconfianza es en parte la drástica caída de los ingresos por ventas y por publicidad que han sufrido los medios de comunicación", señaló el presidente del Valencia CF sin cuestionar los motivos por los que han bajado tanto los ingresos del club que él preside.