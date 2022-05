Sandra Gómez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de València y responsable de urbanismo, visitó este jueves la redacción de SUPER. La edil del PSPV atendió a esta casa tras la exclusiva de Los Audios de Anil. En esas conversaciones el presidente del Valencia CF hace comentarios sobre los políticos, sobre el polideportivo de Benicalap y el proceso de construcción del nuevo estadio, asegurando que llevará a la Generalitat Valenciana a juicio. Ahora Sandra Gómez responde a las palabras de Murthy y recalca que el club no tiene voluntad real de retomar las obras.

¿Le sorprende o no escuchar de boca de Anil Murthy opiniones sobre políticos, el pabellón de Benicalap, Nou Mestalla de la manera en la que habla de estos temas?

Son unos audios que indignan, a mí no me han sorprendido. Lo llevo advirtiendo más de dos años. No hay una voluntad clara de cumplir ni con acabar el estadio, ni con hacer el pabellón. Llevo sufriendo durante más de dos años ataques, insultos, difamaciones y se me ha vetado públicamente de muchas reuniones. En una campaña de desprestigio que en esos audios se ve de forma clara, que era para desprestigiarme a mí pero en realidad tenía el objetivo de desprestigiar una posición muy clara y firme y no nos teníamos que dejar engañar. Ahora hay otros políticos, otros partidos que se hacen los indignados, los sorprendidos… pero quiero decir una cosa muy clara. Todos los que estábamos en las instituciones públicas sabíamos perfectamente lo que había si no lo sabías era porque no lo querías ver.

¿Por qué en el PSPV estaba tan claro que la intención no era acabar el estadio y otros partidos sí confiaban?

Lo tendrán que explicar ellos. Era claro y era obvio y lo denuncié públicamente. Había sonrisas, buenas caras y no había hechos. No hace falta ser muy inteligente para verlo. No había proyectos. Anil tuvo una reunión con Ximo Puig y fue con las manos vacías. El President denunció que eso era una burla. En las siguientes reuniones con Ayuntamiento y con Generalitat veíamos que no había avances. En una reunión en el Ayuntamiento entre Ribó y Anil, me veta el Valencia con la colaboración de alcaldía y Compromís porque sabían que tenía una posición muy clara. No valía acabar el estadio de cualquier manera.

Tenemos mucha capacidad legal de ejecutar el convenio y sino paga el VCF embargar las cuentas

¿Qué explicación tiene que el Valencia CF no se comprometa por escrito con absolutamente nada?

Ninguna. Por eso siempre condicioné los derechos urbanísticos a que se cumpliera todo lo que estaba en la ATE y en el convenio. Para mí era una cuestión desde un punto de vista legal. Los representantes públicos, que al igual particular o empresa que cumpla con impuestos o la legalidad… ¿Por qué al Valencia CF no le tenemos que exigir que cumpla con lo firmado?

¿Cómo podemos estar seguros de que luego pondrán el dinero, si el Ayuntamiento inicia las obras del polideportivo?

Todos los barrios de la ciudad tienen su polideportivo. Poquitas zonas no tienen servicio deportivo de proximidad. El único que no es Benicalap. ¿Por qué? Porque lo iba a hacer el Valencia. Llevan 20 años esperando. Como ese precio lo tiene que hacer el Valencia nosotros tenemos mucha capacidad de forma legal de ejecutar el convenio y solicitar que pague el precio y sino se embargan las cuentas