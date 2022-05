Se acerca el momento. Las diferentes plataformas que vertebran la oposición a la gestión de Peter Lim y que aglutinan a una enorme cantidad de aficionados calientan motores en redes sociales con una gran respuesta de los seguidores valencianistas. La organización que continuó exhibiendo músculo durante el día de ayer fue la Agrupació de Penyes Valencianistes (APV) y prometió seguir haciéndolo hasta el sábado a través de sus canales oficiales en redes sociales.

La asociación que preside Fede Sagreras publicó el segundo volumen de una serie de vídeos en los que los peñistas de diferentes lugares de la geografía española se significan en contra de Meriton de cara a la concentración multitudinaria que se prepara antes, durante y después del partido contra el Celta de Vigo.

Todos ellos repiten una frase: «La Peña (X) quiere a Meriton fuera del Valencia CF» y ayer los participantes fueron: las peñas: Na Jordana, Número 12 VCF, Mallorca Che, Paiporta Che, Che que canya (Picanya), Soneja, Museros y Chelva. El vídeo finaliza con un «Continuará...» prometiendo nuevas peñas para el día de hoy llamando a la manifestación.

También desde la asociación Libertad VCF, la más activa de todas en las redes sociales, se fue ‘apretando’ con el tema de la manifestación. Ayer, a través de su cuenta oficial en Twitter, volvieron a publicar un cartel con el lema «El partit es juga fora» y la fecha de la concentración junto con el siguiente texto: «El próximo 21 de Mayo tiene que ser una fiesta del valencianismo. Pacífica y reivindicativa.

Aficionados que estarían dentro del campo. Abuelos, niños, familias enteras aunque no tuvieran pensado ir a Mestalla, venid a las 17:00, lo pasaremos bien y habrá sorpresas divertidas», exponían desde el colectivo que busca la democratización del Valencia CF y que en su Asamblea General de la pasada semana ya expusieron que el ‘planning’ pasaba por manifestarse fuera del estadio antes, durante y después de la contienda y que llevarían material para dar colorido a la protesta como banderas, carteles, silbatos...

Y todo esto tratando de dejar Mestalla lo más vacío posible para generar un impacto visual importante que pueda tener una gran repercusión también fuera de nuestras fronteras, con una marea de gente rodeando el estadio y sin embargo, muy poca en su interior.

El resto de plataformas firmantes como organizadoras de la protesta (Libertad VCF, l’Agrupació de Penyes, De Torino a Mestalla, ‘It Must Be Love 86’, VCF Sud, Ciberche, ‘Últimes Vesprades a Mestalla’ y Viachers VCF), que ya impulsaron las dos anteriores y que consiguieron reunir a más de 17.000 personas en la última, el pasado 11 de diciembre, en una marcha cívica, también están activos en redes estos últimos días, compartiendo contenido sobre la propiedad de la mayoría accionarial y haciéndose eco cada día de las palabras de Anil Murthy en las conversaciones reveladas por este periódico. En el caso de Ciberche, por ejemplo, contestando con un GIF que reza ‘Lim go home’ a las publicaciones de la auto-entrevista del presidente en las redes sociales de la entidad valencianista.