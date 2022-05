Mónica Oltra, vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, ha hablado tras la reunión del Consell sobre ‘Los audios de Anil’ publicados por Superdeporte a lo largo de esta semana, además de referirse a las cuestiones de la ATE y la manifestación prevista para este sábado en la Avenida de Suecia previa al encuentro que disputarán el Valencia CF frente al Celta de Vigo.

“Los audios me producen lo que le producen a cualquier persona, de momento vergüenza ajena. Y ya no digo como aficionada al Valencia CF, pero ahora mismo aquí estoy como portavoz del Consell no como aficionada al Valencia”, indicó ante los medios de comunicación.

En este sentido, y sobre todo lo concerniente a la ATE, la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana indicó que “los procesos administrativos tienen unas reglas, y por mucho que uno se enfade, por mucho que a uno que no le guste algo o que uno se indigne, esas reglas se tienen que cumplir. Y es que si no, al final, todo eso se judicializa y entonces uno tiene las de perder”.

Es por ello que insistió en el hecho de que “nosotros como gobierno estamos para defender el interés general y debemos garantizar la legalidad. Ustedes saben, hablo de memoria, que en noviembre se inició la caducidad de la ATE y eso sigue un procedimiento. Y eso tiene unas reglas que vamos a seguir escrupulosamente”.

Precisamente sobre este asunto, fue más allá pues “no me cansaré de repetir tampoco que esto es otro empastre que viene heredado del Partido Popular. Como todas las otras ATE, que no han sido más que empastres. Y aquí estamos siete años después aún teniendo que arreglar el empastre, por no decir el empastre que ha supuesto la gestión que se hizo en su momento del Valencia CF. Que eso es capítulo al margen pero es para escribir otro libro”.

Máximo respeto a la manifestación de este sábado

Por último, y sobre la manifestación prevista para este sábado en contra de la gestión de Meriton y Anil Murthy, Mónica Oltra dejó muy claro que los aficionados “están en su derecho al amparo del artículo 21 de la Constitución de expresar el malestar que tienen respecto a la dirección de un club centenario y que es también un símbolo de esta ciudad”.