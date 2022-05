José Bordalás ha hablado en sala de prensa del impacto deportivo que supondría la venta de José Luis Gayà y Carlos Soler en el mercado de fichajes. El técnico del Valencia avisa del peligro que supondría para el equipo: "Perderlos sería debilitarnos".

"Son dos jugadores importantísimos, patrimonio del Valencia. Yo decido hasta donde puedo, puedo dar mi opinión pero las necesidades del club y los objetivos de los futbolistas no los puedo contemplar. Son dos magníficos jugadores y perderlos sería debilitarnos, pero si finalmente se marchan y llegan jugadores que alcancen el nivel de ellos yo lo entendería. Si no es así estaríamos debilitando al equipo", dijo.

El entrenador se ha preocupado por Gayà y Soler en los últimos días y ha valorado el grado de "inquietud" de sus capitanes en una semana con audios y con el ofrecimiento al Barcelona en la reunión del martes. "Su compromiso y su sentimiento son enormes, no he necesitado hablar con ellos. No les veo preocupados, igual por dentro pueden tener algún tipo de inquietud pero son profesionales y están contentos porque son valencianistas desde niños y el Valencia lo llevan en su mente y en su corazón, están tranquilos", dijo.