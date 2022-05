Jaume Doménech, portero titular en el Valencia-Celta, analizó el triunfo del equipo de Bordalás e hizo mención a las protestas de la afición en la calle contra la gestión de Meriton.

La manifestación contra la propiedad del Valencia CF fue el verdadero asunto de interés e importante en un día que quedará marcado para la historia del club al dejar una imagen para el recuerdo: Mestalla vacío y la gente protestando en la Avenida Suecia.

ÉXITO TOTAL DEL VALENCIANISMO | 📽️🦇



🔥Manifestación CONTRA MERITON



↔️CONTRASTES AV/SUECIA - MESTALLA



¡Que se entere TODO EL MUNDO! #LimGoHome

Estas fueron las declaraciones de Jaume al concluir el partido:

Valoración del partido

"Creo que era importante hoy sumar los tres puntos. Llevábamos bastantes partidos sin ganar y para despedir la temporada siempre es bueno ganar en Mestalla. Nuestra intención era ganar los tres puntos con solvencia"

Protestas en la calle

"Al final nosotros somos deportistas y tenemos que adaptarnos y centrarnos en el verde. El equipo se ha aislado y se ha centrado en el partido. Nos dejamos la piel sobre el verde"

Valoración de la temporada

"Hemos tenido momentos muy buenos y algunos irregulares. Nos estaba costando ahora ganar, pero llegamos a la final de Copa. Fue una desilusión no ganarla, pero bueno no pudo ser. No podemos estar contentos nunca con esta temporada. Ahora toca desconectar y coger energía para devolver al VCF donde se merece"