¿Alguna vez había jugado con más gente fuera que dentro? ¿Sabe cuándo vuelve el equipo de vacaciones?

La primera no, no había vivido esta experiencia. No es lo que estamos acostumbrados. Los pocos que han estado han estado animando al equipo, darle las gracias a la afición por el comportamiento de toda la temporada. Los chicos que no tienen compromisos de selección se marchan de vacaciones, los que sí tienen saben que tienen que continuar. No tenemos fecha exacta, se lo comunicaremos a la plantilla en breve.