Bryan Gil se ha despedido del Valencia CF y del valencianismo a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje tras su cesión en Mestalla. El atacante, tras disputar la segunda vuelta de la temporada a las órdenes de José Bordalás, hará de nuevo las maletas para regresar a su club de origen, el Tottenham.

El habilidoso atacante se marcha del Valencia CF tras disputar minutos en 13 partidos y con una sola asistencia en el zurrón. No obstante, más allá de sus números, se lleva el cariño de la afición y del vestuario.

"Me siento afortunado de haber pertenecido a este gran club, a esta gran familia y a esta gran afición. Solo me queda dar gracias por como me acogisteis, como me hicisteis sentir y por todos los momentos vividos. Estoy seguro que nos cruzaremos en el futuro, mucha suerte para lo que viene y Amunt Valencia CF".

Cariño en el vestuario del Valencia CF

La respuesta del vestuario no se hizo esperar. "Mira que te quiero hermano", le escribió Toni Lato. "Hermano, que grande eres, muchas gracias por todo". "Hermano, gracias por todo", añadió José Gayà. "Eres top, hermano", expresó Hugo Guillamón. Más breve Thierry, con un par de corazones.

"No sabes lo que te echaremos de menos... Ojalá que no", le contestó Hugo Duro. Un mensaje que deja abierta la posibilidad de una hipotética vuelta del atacante, que ahora tendrá que regresar a Londres a la espera de ver si vuelve a salir cedido o se queda para hacerse un sitio en el Tottenham.