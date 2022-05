Gonçalo Guedes ha firmado una temporada prácticamente excelente con el Valencia CF. El atacante luso ha encajado a la perfección el ecosistema táctico de José Bordalás para acabar de explotar y convertirse en el jugador de referencia del equipo. Condicionado por la cláusula que le impedía finalizar la campaña con más minutos, no obstante, ha firmado un tramo final más discreto.

El plan del club es el de ponerlo en el mercado para sacarle el mayor rendimiento económico posible y paliar una parte de la enorme obligación de venta que tiene. Esta ventana de la UEFA Nations League que precede las vacaciones y el mercado de verano es una gran oportunidad para que el luso recupere sus mejores sensaciones y se exhiba ante Europa al nivel que ha estado esta temporada, alcanzando su ‘pico’ de valor y ayudando tanto a mejorar las perspectivas de venta del Valencia como abrirse la puerta más grande posible.

La participación de Guedes en las últimas citas internacionales no ha sido del todo elevada. No jugó ningún minuto de la repesca y en el anterior parón solo fue titular en un partido de tres. Esta ventana, no obstante, tiene unas características muy distintas y que pueden ayudar a disparar el protagonismo del ‘7’ valencianista. Portugal juega cuatro partidos en un espacio de diez días, por lo que las rotaciones serán obligatorias para Fernando Santos.

El jugador del Valencia CF tiene una feroz competencia por el puesto con jugadores como Diogo Jota, Bruno Fernandes o Cristiano Ronaldo. Aunque Joao Félix no estará por lesión. Esto y que su temporada ha sido muy prolífica (13 goles y seis asistencias) hacen pensar que va a jugar más con Portugal y acabar por situar su precio tan arriba como lo estaba haciendo. Según Transfermarkt, por ejemplo, en esta campaña ya había pasado de 25 a 40 ‘kilos’ y su intención es corroborarlo con su país.