El que fuese vicepresidente de la entidad de Mestalla, Miguel Zorío, ha realizado un nuevo comunicado de denuncia contra la gestión de Peter Lim y ha vuelto a apelar a la vía institucional para ayudar a empujar al máximo accionista a abandonar el club. En este caso, Zorío señala la necesidad de que todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas firmen una declaración institucional a fin de remitírsela a las autoridades singapurenses.

El comunicado oficial reza lo siguiente:

"El ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, ha instado “a todos los grupos políticos con representación en las Cortes Valencianas a aprobar una declaración institucional que repruebe la actuación del empresario singapurense Peter Lim en el Valencia CF, y una vez firmada, a que sea remitida al gobierno de Singapur y a su embajador en España, el Cónsul General Alfonso Vergara. Esta acción la hice llegar al gobierno de Singapur y a su representación en España, tras la llamada que recibí el pasado sábado desde aquel país, y en la que me aseguraron que los dirigentes poíticos y empresariales de Singapur no van a permitir que Peter Lim manche su imagen”.

“Es fundamental que la sociedad valenciana siga unida en ese cordón sanitario trazado a todo lo que huela a Meriton en Valencia, y por ello también sería importante que desde el Ayuntamiento se firmara otra declaración institucional unánime contra las prácticas de Peter Lim con los valencianos y valencianistas” afirma con contundencia Miguel Zorío.

El portavoz de Marea Valencianista anuncia que “la oferta de compra está más viva que nunca. Las garantías siguen depositadas en la notaría de Ana Julia Roselló. Y el único camino real para recuperar el Valencia CF y democratizarlo es nuestra oferta de 212 millones de euros, que incluye además el dinero necesario para terminar el estadio tal y como tiene comprometido el club con las instituciones y los vecinos. Y esto hay que solucionarlo rápido, puesto que en cuanto la ATE esté caducada definitivamente, la sentencia del Supremo habrá que ejecutarla y encima nos quedaremos sin el viejo estadio. Los políticos deben dejarse de tontunas electorales y deben empujar todos a una para que Lim se vaya."