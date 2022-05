Los días siguen pasando y Omar Alderete todavía no es jugador del Valencia CF a todos los efectos. El club sigue teniendo sobre la mesa la opción de compra establecida entorno a los siete millones y medio de euros. El jugador paraguayo fue una petición expresa de Bordalás el pasado verano y con el tiempo se ha convertido en una de las notas positivas de la temporada por su buen rendimiento.

Se antoja complicado pensar que el Valencia CF termine no ejecutando la opción de compra, aunque en estos momentos su futuro no está del todo claro. Sin embargo, ha sido el propio agente del jugador, Renato Bittar, quien, en unas declaraciones para 'ABC Cardinal' ha dado pistas y ha revelado cuáles son las intenciones de Alderete este verano: "Venimos hablando con el VCF y le damos prioridad porque Omar está muy contento allí".

No obstante, el Valencia CF ya no es la única opción para Omar Alderete en LaLiga. Su buena temporada como líder de la zaga blanquinegra ha despertado el interés de varios equipos de la competición, tal y como ha desvelado el propio agente del jugador: "No es el único club de ahí que le quiere". Aún así, el Valencia parece situado en la 'pole' para retenerlo y su principal aval es la voluntad de Omar. "En principio continuará allí", concluyó Renato Bittar.