El concejal socialista Borja Sanjuan visitó ayer Levante TV y analizó en profundidad la más estricta actualidad del Valencia CF, marcada casi en su totalidad por la crisis social causada por la gestión de Meriton. En primer lugar, el concejal agradeció a SUPER por «la valentía de publicar aquello que la gente que estamos en las administraciones hemos conocido en primera persona». Además criticó algunas reacciones como la de Compromís: «Es una postura muy hipócrita la que han tomado quienes se hacen los sorprendidos».

Con respecto al Nuevo Mestalla, Borja Sanjuan comentó que Anil Murthy es una persona «de la que no te puedes fiar» y dejó claro que el proyecto estaba muy lejos de ser aprobado por la Generalitat: «Una persona que va a una reunión y dice que están muy cerca pero en privado reconoce que solo ha ido a decir 'gracias gracias gracias' es una persona de la que no te puedes fiar. Había un informe que decía que la ATE caducaba y hay otro que decía que los avales no eran válidos y que no se cumplían las condiciones».

También tuvo tiempo para dirigirse a el President de Les Corts, Enric Morera, de quien dijo que lleva «meses pidiéndole permiso a Singapur». El concejal siguió con dureza y expuso que «ha ido a entrevistas a anunciar proyectos de Meriton, incluso algunos que nunca han existido. Cuando llegue el momento de caducar la ATE me pregunto si será el Morera de estos dos años».

Al ser preguntado por el proyecto del Valencia CF en estos momentos, el concejal socialista reflejó su preocupación: «Me preocupa mucho porque el panorama de la temporada que viene es peor que la de esta, están empequeñeciendo al club. Que ofrezca a Gayà y a Soler la Barça es un insulto a la afición. A la gente le preocupa que las decisiones que se toman son contra el equipo».

Por último, descartó cualquier reunión con Meriton y volvió a referirse a la ATE: «Yo no me volvería a sentar con Meriton, solo relación por escrito. Ese tiempo ya pasó, ahora hay que caducar la ATE y mantener los derechos urbanísticos del Valencia. Ya está bien de las reuniones que han montado algunos».