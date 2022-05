El Valencia CF y la Fundación VCF decidieron el pasado miércoles cancelar ‘La Nit de València’, el evento solidario que estaba previsto para el próximo 2 de junio sobre el césped de Mestalla. Meriton decidió, después de la enorme protesta del pasado día 21 y también de los audios desvelados por este medio, comunicar a los representantes políticos, artistas y empresarios que la gala no se iba a llevar a cabo. Teniendo en cuenta además que algunos de ellos ya tenían dudas de si participar o no en la velada. Eso sí, todos ellos mantienen las donaciones porque el objetivo principal era solidario.

La relación con los empresarios no es en cualquier caso la mejor posible por parte de Anil Murthy como así se puede entender en los audios a los que ha tenido acceso Superdeporte. «Tenemos un business club, pero no confío, son la misma gente de antes que no aportan nada. Fui para hacer una broma una noche porque al final lo que necesitamos es un capital local más elevado», señaló el presidente de la entidad, quien deja clara su opinión acerca del nivel de los empresarios locales.

Justo ahora los empresarios también han decidido desmarcarse de Meriton. No quieren relacionar sus empresas con la marca que tiene la mayoría accionarial del Valencia CF pero que, para nada, representa al valencianismo. Es un nuevo golpe para una entidad que ha visto como en cuestión de pocos días también los políticos se suman a darle la espalda por su horrible gestión al frente de la entidad.

Con esta situación, Peter Lim, que estaba prácticamente desaparecido, ha llamado al orden a Anil Murthy para que viaje a Singapur esta misma semana. No es casualidad que la conversación entre ambos llegue precisamente después de toda la polémica en las últimas semanas y tras las palabras del presidente apuntando al propietario en las que asegura que «es un aficionad» o que no habían mantenido ningún tipo de contacto después de la derrota en la final de la Copa del Rey contra el Betis en La Cartuja.