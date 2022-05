Si Meriton Holdings piensa que las protestas se han acabado con el final de la temporada están muy equivocados. La multitudinaria manifestación del sábado en la Avenida de Suecia tendrá continuidad durante los dos próximos meses. A Peter Lim y a Anil Murthy (si continúa en el cargo después de la reunión de Singapur) les espera un verano de protestas. Los carteles amarillos de ‘Lim go home’ y los cánticos de «¡Peter, vete ya!» y «¡Anil, canalla, fuera de Mestalla!», aunque sea a menor escala, no han acabado para ellos. L’Agrupació de Penyes del Valencia recupera tres años después las fiestas de sector con las mismas ganas de siempre de hacer valencianismo, pero con un espíritu marcado de reivindicación y protesta contra la propiedad. Los peñistas volverán a reunirse este verano (no lo hacían desde 2019 por culpa de la pandemia mundial de Covid) con un objetivo común. Seguir haciendo fuerza juntos para que Peter Lim se vaya.

Los peñistas aprovecharán las concentraciones para seguir diciéndole '¡Basta ya!' al máximo accionista y proseguir la campaña de desgaste contra Meriton que la afición y la sociedad valenciana inició hace más de un año con las marchas cívicas por las calles de la ciudad el 8 de mayo y el 11 de diciembre de 2021. La última manifestación se produjo el pasado 21 de mayo en plena crispación por los audios de Murthy publicados por SUPER. Aquella tarde, el valencianismo dejó el estadio de Mestalla vacío en el Valencia-Celta dejando una imagen para la historia que dio la vuelta al mundo. Las peñas se reunirán por sectores desde este fin de semana. El 29 de mayo en Chelva (Sector 5), el 5 de junio en Moncada (Sector 6), el 18 de junio en Jarafuel (Sector 12), el 3 de julio en el Mercado de Castilla de València (Sectores de València), el 8 de julio en Manises (Sector 18) y una última del Sector 8 en Algemesí con la fecha todavía por determinar. La guinda será la Convención de peñas que se celebrará el 30 de julio en la Sala Rex Natura de Alzira con la presencia de alrededor de 700 peñistas. «Punto de no retorno» «Hemos llegado a un punto de no retorno con Meriton y no podemos parar. Hay que seguir haciendo fuerza con la ayuda de la administración y el banco para conseguir que se vayan de aquí. Lo que pasó el sábado es un antes y un después, quedó muy claro a los ojos de todo el mundo lo que piensa la afición del Valencia y la sociedad valenciana porque hubo representación de las instituciones, pero hay que seguir protestando», explicaba el presidente de l'Agrupació Fede Sagreras. «El club está pasando por un momento muy delicado. Lim es complicado que se vaya y también que cambien porque así lo ha demostrado durante ocho años. Es complicado que cambie. Así que deseo que la reunión de Singapur sirva al menos para que Anil se vaya. Si tiene que volver a València que sea para recoger sus bártulos. No hace falta que se despida», afirmaba. Fede Sagreras, reelegido Fede Sagreras seguirá cuatro años más como presidente de l'Agrupació de Penyas del Valencia. Este viernes por la tarde firmó el acta y fue nombrado por la comisión electoral renovando su mandato hasta 2026. Fede ha sido el único candidato que se ha presentado a las elecciones. El renovado presidente de l'Agrupació tiene ahora 15 días por delante para formar su junta directiva. Sagreras asumió la presidencia de las peñas en 2018. Su objetivo es que las peñas recuperen el protagonismo perdido en el Valencia, aunque tiene claro que con Meriton será imposible. Toca continuar protestando.