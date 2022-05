Santiago Cañizares, mítico portero del Valencia CF, habló largo y tendido del presente y futuro del club tras la destitución de Anil Murthy. El exfutbolista radiografió en su canal de YouTube diferentes aspectos de la actualidad de la entidad y celebró el adiós del ya expresidente: "Afortunadamente ese tipo ya no va a tener nada que ver con el Valencia CF. Es una magnífica noticia para el Valencia, aunque no es ninguna solución".

La solución al problema

"La solución pasa por que Peter Lim venda las acciones del Valencia CF y venga alguien con mejor capacidad de gestión con experiencia o que se rodee de expertos; o que, en lugar de mandar aquí a los ejecutivos amigos suyos de Singapur que jamás han tenido contacto con el fútbol, se deje aconsejar como en su momento hizo con Tebas para poner a Mateu Alemany como director general del Valencia CF".

Peter Lim

"El entramado de Meriton es un tipo con mucho dinero que se llama Peter Lim y vive en Singapur que, me cuentan, no sale mucho a la calle después de la pandemia, hace una vida muy familiar y le rodean una serie de súbditos, gente que le dice a todo que sí a su amo. Cuando llegan a València solo quieren que Peter esté tranquilo y fingen que están trabajando con un ahínco tremendo.

Ninguna persona de alta capacidad estaría a los pies de un millonario haciendo todo lo que el millonario quisiera sin crearle alguna duda. Allí se piensa que aquí somos racistas porque vienen de Singapur y no es así. Mateu Alemany y Marcelino no son valencianos. Es una excusa de incompetente. Si usted en su vida ha gestionado un club de fútbol, ¿cómo se va a poner a gestionar el Valencia CF? Sea usted quien sea. Cualquiera que venga va a ser mejor que Anil Murthy, seguro, pero no va a ser una solución mientras no haya una gestión profesional, eso es lo que necesita una empresa profesional".

Bordalás y Corona

"La confección deportiva... ojalá la hiciera el entrenador. Por lo menos el entrenador ha demostrado una personalidad propia, no como el director deportivo que no sabemos nada más que se llama Corona, pero lo único que ha hecho es hablar con periodistas".

Nou Mestalla

"Está el lío del estadio con la ATE. Ahí yo no confío en nadie, ni en la parte de Meriton del Valencia porque han demostrado una gran falta de capacidad, ni tampoco en los políticos. Están demostrando: 'oye, vaya patata caliente que tenemos con lo tranquilitos que estamos aquí todos en nuestro sofá y tomar decisiones sobre el Valencia CF nos asusta mucho, entonces todo paradito con calma... ni apretemos por aquí ni apretemos por allí, a ver si esto se soluciona solo. Nadie quiere el bien para el valencianismo, todo el mundo quiere el bien para él".

Situación económica

"Con unas pérdidas importantes que obligan a vender jugadores o hacer ampliación de capital... ya me contarás aquel qué va a pensar: si pone dinero o vende jugadores. Nos enfrentamos a un verano complicado en todos los aspectos, pero esto ya lo sabíamos, ahora no nos debe sorprender. El hecho de que se vaya Murthy no es ninguna solución mientras no se demuestre lo contrario. No penséis que por venir otro con una pronunciación un poco complicada y no haya trabajado nunca en un club de fútbol esto va a estar resuelto".

La afición y los audios publicados por Superdeporte

Honor a la gente, que estuvo y está presionando y llamando la atención. Eso ha provocado que Anil Murthy esté en la calle. Honor a Superdeporte, que filtró esos audios de Murthy que tanto han molestado a Peter Lim. Honor a quien lo hizo posible. Ahora mismo toda acción que sirva para limpiar al Valencia de gente incapacitada e incompetente es bien recibida, al menos por mi parte.

Trabajadores del club

Sobre todos los ejecutivos que hay en el Valencia CF, si me quitas a las leyendas como Arias, el resto de ejecutivos que son súbditos o han sido de Murthy y de Lim... no me vale ninguno. Menos el entrenador. Porque un tipo que se presta a eso es porque no tiene mucha capacidad para hacer otra cosa.

Anil Murthy

No hablo mucho de Anil. Tanta paz lleve como gloria deje. Ya hemos hablado de él, ya sabemos quién es, es un personaje que cuanto más lejos mejor. Ya está. Agua que no bebas, déjala correr. A partir de ahí vamos a ver cómo desfilan los acontecimientos. Esto es una buena noticia, pero no una solución. La solución es otra, más grave y cada día más enrevesada.