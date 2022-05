Libertad VCF celebra la destitución de Anil Murthy como presidente del Valencia CF, pero señala que hay que seguir luchando contra la gestión de Peter Lim. José Pérez, presidente de la asociación, reivindica en declaraciones a SUPER que el valencianismo debe continuar haciendo fuerza para que el máximo accionista se vaya del club.

"Desde Libertad VCF estamos contentos de que Anil Murthy no se vuelva a sentar nunca más en el palco del Estadio de Mestalla porque cada día que se sentaba allí ensuciaba el escudo y manchaba la historia del Valencia. Desde ese punto de vista estamos contentos y también desde el punto de vista de la fuerza que tiene la afición", explica Pérez a SUPER.

Por otro lado, el presidente de la asociación advierte de que esto no es el final y el valencianismo debe seguir manifestándose: "Tenemos que empezar a creernos la fuerza que tenemos como afición: el Valencia CF no tiene sentido sin su afición detrás y nuestra lucha, nuestra pelea, las manifestaciones, también los audios de Superdeporte... todo eso ha ido encaminado a la salida de Anil Murthy, pero Anil Murthy no deja de ser un títere de Peter Lim".

"El problema aquí es Peter Lim: cambiará a Anil Murthy por cualquier otro títere pero seguirá gestionando el club o dejando de gestionarlo asfixiándolo, exprimiéndolo para su interés personal. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando para que se vaya Peter Lim de aquí porque siempre lo hemos dicho: cuanto más tiempo esté Peter Lim aquí menos vida le queda a nuestro club. Lo está matando y tenemos que seguir luchando. Esto es una pequeña batalla, reconfortante en el aspecto de que no vamos a tener que ver como sigue esta persona ensuciando el escudo del Valencia, pero insuficiente. El futuro del Valencia tiene que ser un Valencia de los valencianistas, un Valencia democrático y para eso Peter Lim se tiene que ir", sentencia.

Comunicado oficial de Libertad VCF

Por otro lado, la asociación difundió en sus redes sociales un comunicado en la misma línea. "Nada bueno esperamos tampoco del sucesor interino", advierten. Por último, se dirigen al valencianista de a pie: "Tus actos le dan vida a nuestro club. Que nunca nos tengan que decir que nuestro silencio y nuestra pasividad fueron cómplices de la muerte del Valencia CF".