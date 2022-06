Mestalla se prepara para la llegada de un nuevo entrenador, el enésimo de la ‘era Meriton’. Gennaro Gattuso, tras cerrar todos los flecos pendientes en una negociación con Peter Lim en Singapur, coge, desde ahora, las riendas de un Valencia CF que parece volver a la casilla de salida.

Gattuso, que llega de la mano de Jorge Mendes, aterriza en València con una década de experiencia a sus espaldas como entrenador. Hace diez años se estrenó en los banquillos del Sion suizo, aunque la aventura apenas se prolongó 12 partidos antes de salir de forma polémica dirección a Palermo, donde tampoco cuajó y, tras ocho encuentros, fue destituido.

Tras otro polémico paso por Grecia, por fin sentó las bases de un proyecto que caminaba por buenos cauces. En Pisa logró ascender al equipo a la Serie B dejando grandes sensaciones. Abandonó el barco a final de temporada para regresar un mes después. La temporada siguiente no pudo mantener la categoría.

Salto al fútbol de primer nivel

En 2017 regresó al equipo donde marcó una época como jugador. Después de dos años al frente del Milan, dimitió tras quedarse a un solo punto de meter al cuadro rossonero en Liga de Campeones, un logro que el equipo no alcanzaba desde hacía cinco años.

Aterrizó en San Paolo, ahora llamado Estadio Diego Armando Maradona. Dos temporadas duró antes de ser destituido al no lograr clasificarse a Champions. Aunque en su segundo curso se quedó a un punto. Desde su marcha del cuadro napolitano no ha vuelto a custodiar un banquillo. Firmó un contrato con la Fiorentina, pero salió de Florencia antes de comenzar la temporada debido a diferencias con la directiva en clave fichajes. El equipo ‘viola’ no aceptó las propuestas del tándem Gattuso-Mendes y el italiano se marchó.

Estilo definido

Desde que salió del cascarón como técnico, el estilo de juego que Gattuso ha infundido a cada uno de sus equipos ha sido muy evidente. El transalpino trata siempre de controlar los encuentros a través de la posesión, recurriendo a la salida de balón desde atrás como primera opción. Dónde mejores resultados encontró con su ‘modus operandi’ fue durante su etapa en la Toscana.

El ascenso del Pisa vino acompañado de un juego muy vistoso y atrevido, en el que destacaba el buen trato de balón. Durante sus diferentes aventuras en el fútbol de primer nivel italiano puso en marcha la misma idea, quizá no con los mismos resultados, pero siempre leal a un estilo de juego que podría considerarse antagónico a la idea del fútbol italiano históricamente.

En tareas defensivas, destaca por sacar partido a un presión al rival, más que asfixiante, ordenada. Sin necesidad de llegar al último tercio del campo.

Voz y voto en el mercado

Una de las premisas de Gennaro Gattuso para decidirse a coger la batuta de un proyecto en Mestalla es el de tener voz y voto en todas las operaciones que el club lleve a cabo de ahora en adelante. Y son varios los frentes abiertos. Entre ellos, el más candente es el de la operación salida, con Guedes como principal candidato a abandonar el club y dejar dinero en unas cuentas que necesitan oxígeno.

Atendiendo a las palabras de Anil en los audios que filtró SUPER, Gayà y Carlos Soler también podrían hacer las maletas este verano, empujados a salir por Meriton. El caso de Cillessen es distinto. La venta del neerlandés es casi obligada y ahora mismo su salida parece cuestión de tiempo.

En cualquier caso, la llegada de Gattuso puede suponer un nuevo punto de vista en el apartado de las ventas. También en el de los posibles refuerzos, donde en las últimas horas ha irrumpido el nombre de Riqui Puig. Según apuntan varios medios desde Barcelona, el interés del Valencia en el azulgrana se incrementaría con la llegada de Gattuso, pues Riqui es un futbolista muy de su agrado. Además, no tiene hueco con Xavi, por lo que su salida no sería muy complicada.