Mientras se terminaba de cocinar el ya oficial despido de Bordalás para hacer hueco a Gennaro Gattuso en el banquillo del Valencia, Santi Cañizares ha alertado de las consecuencias de este movimiento en un nuevo vídeo. En su canal de YouTube, el exjugador lamenta que Jorge Mendes vuelva a ser quien controla el club.

En siete puntos diferentes, el mítico portero califica al futuro entrenador blanquinegro de "hijo de Mendes", cuestiona el papel de Corona y pide al valencianismo que no baje su nivel de indignación con Peter Lim si las cosas funcionan en el corto plazo. Cañizares considera que en el medio y largo plazo el único que ganará será el agente portugués.

Cambio de entrenador

"Mi análisis empieza preguntando si es necesario el cambio de entrenador. Creo que teníamos un magnífico entrenador, José Bordalás. Puede haber gente que no le guste su estilo de fútbol, que se discuta la temporada que ha hecho, pero desde mi punto de vista es uno de los buenos entrenadores que hay en España, lo ha demostrado en varios clubes. Dota a los equipos de una personalidad propia y esta temporada el Valencia no ha dejado de competir, otra cosa es la evaluación del puesto en el que ha quedado. Si valoramos la plantilla y la gestión a mí me vale porque sé las herramientas qué tiene y sé lo poco que ha pintado Bordalás a la hora de hacer la plantilla, que la dirección deportiva tampoco pinta nada y todo lo que sucede en la gestión del Valencia CF".

Situación económica

"Teniendo en cuenta la situación económica esto significa meterse en un gasto más: tienes que pagar a un entrenador y meter a otro que va a cobrar bastante más, tampoco encaja".

Gennaro Gattuso

"Gattuso fue un magnífico futbolista que empezó a entrenar sin gran éxito hasta que llegó a la cantera del Milan y ahí tuvo la oportunidad de entrenar al primer equipo, donde no lo hizo mal. Luego fue contratado por el Nápoles y ganó una Coppa de Italia a la Juventus, luego no lo clasificó para la Champions y rescindió. Lo último que sabemos de Gattuso es que estaba en la Fiorentina, donde quería introducir un cambio importante en la plantilla, pero el dueño de la Fiorentina le paró los pies porque todos los fichajes eran de su representante, Mendes. Como él declaró, no puede ser que un representante represente al equipo de procedencia del jugador, represente al jugador y represente al entrenador. Aquello no le olió bien y duró muy poco. Tampoco fue contratado por el Tottenham posteriormente por ese motivo. Lo que Gattuso es, además de exjugador y entrenador, es un hijo de Mendes. Trabaja codo a codo con Mendes para confeccionar las plantillas de los equipos a los que entrena. Por ahí entendemos por qué va a ser el nuevo entrenador del Valencia, no hay un análisis deportivo".

Jorge Mendes

"¿Es lo correcto que un agente con su entrenador controle un club? Yo creo que no es lo más adecuado. En el fútbol a corto plazo salen bien algunas cosas, pero en el medio y largo plazo gana el agente siempre. Dicen que Lim tiene negocios con Mendes y le interesa a nivel de comisiones. Después de los 200 millones que ha invertido Lim en el Valencia... ¿no será mejor gestionar el club para que en un futuro valga 400? Es el cuarto mejor equipo de España y se están pagando auténticas millonadas, en los últimos meses se han vendido el Milan y el Chelsea. ¿No puede costar 400 millones el Valencia si cada año juega Champions y está bien gestionado? Esto no es negocio para Lim, Mendes gana siempre pero Lim no".

Dirección deportiva

"Para mí la dirección deportiva es la que defiende al club de los agentes y de los propios entrenadores, para que el club compre y venda jugadores y tenga una plantilla para competir y cumplir objetivos económicos. Protege de los representantes porque ellos quieren meter a sus jugadores: los buenos y los que no son tan buenos. Ha habido fichajes buenos de Mendes como Cancelo y Rodrigo y otros como Enzo Pérez por 25 millones, Abdennour (que no lo representa él pero intervino), Aderlan Santos o un sinfín de cedidos que no tienen la categoría para jugar en el Valencia pero hay que colocarlos. También protege de los entrenadores porque estos quieren la mejor plantilla y les importa poco si se gastan mucho o muchísimo. Ese equilibrio lo tiene que encontrar el director deportivo. ¿Existe la dirección deportiva en el Valencia? Hay un tipo que se llama Corona que es el director deportivo. ¿Tiene proyecto? ¿Le escuchan? ¿Sabía que Gattuso iba a ser el entrenador del Valencia? ¿Le gusta Gattuso? ¿Merece la pena por tener una tarjeta y un salario no participar de ninguna decisión deportiva y que se haya enterado por la prensa? Esto es el Valencia CF".

Sean Bai

"Sean Bai trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Amigo de Lim, responsable de la cantera y ahora responsable del primer equipo. Este pide que le manden un mensaje a Bordalás y le digan que ahora él es el responsable del primer equipo. ¿Estaba en Singapur y le manda ese mensaje a Bordalás?".

José Bordalás

"A Bordalás le hacen un favor porque esto no va a ir a mejor. Él más que nadie lo sabe. Cuando uno está fuera del Valencia le llaman y va, cuando está aquí sabe que va a haber problemas pero tiene ganas de trabajar y ayudar. Después de un año sabe que aquí no hay nada de base y de profesionalidad. En el corto plazo la pelota puede entrar, en el medio y largo plazo es una ruina".

Afición

"Si los valencianistas creéis que hay que darle una nueva oportunidad a Lim creo que nos estamos equivocando. Si el equipo empieza bien la temporada y os volvéis optimistas con Lim creo que os estáis equivocando. Gracias a la movilización popular y a los audios se ha ido de aquí Anil Murthy, que no es poco pero no es la solución. Como descienda el nivel de indignación y no hagamos que esto llame la atención en Europa y en el mundo seguiremos teniendo problemas y este club se seguirá deteriorando".