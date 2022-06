La de este sábado fue una jornada muy prolífica para el Alevín del Valencia CF en LaLiga Promises. El combinado de Fernando Sanz se metió en semifinales después de eliminar por la mañana al Real Madrid en octavos y por la tarde al Atlético de Madrid en cuartos. El combinado blanquinegro, que está cuajando un gran torneo, ya está en semifinales para medirse este sábado al Real Betis a las 10:00 de la mañana y buscar una plaza para la gran final, que se disputaría por la tarde.

El primer plato fuerte del día era contra el Madrid y el Valencia tiró de mucha personalidad para eliminarlo. La primera mitad finalizó sin goles, pero en la segunda los blanquinegros machacaron con dos jugadas ‘ADN Valencia’. El primero de ellos fue obra de David Albelda, hijo del mítico capitán valencianista, que también con el ‘6’ a la espalda atacó como un resorte el segundo palo para adelantar de cabeza a su equipo a balón parado. El heredero de la saga Albelda marcó el camino y Jota, un minuto más tarde, sentenció el choque culminando una gran contra del equipo.

Dejado atrás al combinado madridista esperaba otro equipo de la capital, pero los valencianos volvieron a imponerse. El partido estuvo tremendamente igualado, ninguno de los equipos quiso conceder ni una sola ventaja y el marcador no se movió en todo el encuentro. Por ello, el semifinalista debía resolverse en la tanda de penaltis. Y ahí el Valencia CF no vaciló, manteniendo un pulso de hierro y manteniendo a raya los nervios a la hora de lanzar. El Atlético marcó el primero a través de Nacho y Jota lo igualó. Álvaro, no obstante, falló el segundo para los colchoneros y Albelda no perdió la oportunidad de adelantar a su equipo desde los once metros y pasar la presión a Pablo. El jugador atlético la pudo aguantar y mantuvo a su equipo en el partido, pero Sergio Martínez, el capitán, finalizó con maestría para colocar al Valencia en semifinales.