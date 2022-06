18:44

Usted dijo que había cosas que mejorar y que le gustaría continuar. ¿Ahora nos puede qué hay que mejorar? ¿Cree que le han acabado pasando factura estas declaraciones?

"No lo sé y no voy a entrar a valorar. Ahora ya no puedo opinar de lo que se pudo hacer o de lo que tienen que hacer a partir de ahora. Son otros los profesionales que están a cargo. Me vais a permitir pero no puedo opinar al respecto. Si me necesitan para ayudarles en lo que sea, yo ayudaré al Valencia CF con toda mi humildad. Ahora les deseo lo mejor a los otros profesionales que están al mando. Lo mejor en ellos será lo mejor para el club y su afición"

"¿Factura? No, esto es fútbol. Cada propietario tiene una forma de trabajar. Yo ahora voy a descansar que creo que también lo merezco, desconectar y desde la lejanía seguiré al Valencia CF con el máximo interés. Ha sido un año solo pero ha sido una experiencia que me ha marcado porque me voy con el cariño y el reconocimiento de mucha gente y eso no tiene precio"