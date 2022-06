Bordalás ya es historia en el Valencia CF a todos los efectos. Días después de efectuar su salida de la entidad tras ser despedido por Meriton, el técnico se ha despedido del valencianismo. (Rueda de prensa al completo)

Una rueda de prensa no exenta de polémica ya que, pese a que muchos aficionados esperaban que el técnico se mojara en diferentes aspectos relacionados con la gestión de Meriton (las formas del despedido, los rifirrafes del pasado con Anil, los fichajes, la planificación interna...), el técnico guardó silencio.

Se limitó, una y otra vez, a ser agradecido y a asegurar que no era momento de destacar los puntos negativos del pasado y que él no era la persona indicada para hablar del club, deseando suerte a los profesionales que ahora se quedan al cargo y poniéndose incluso a disposición de la entidad o del próximo entrenador para "ofrecer ayuda" desde la "humildad" si fuera necesario.

Bordalás, a quien el subconsciente llegó a traicionar al decir que "como entrenador del Valencia CF decía lo que pensaba", solo tuvo buenas palabras y destacó las cosas positivas de Meriton, en concreto de Peter Lim, de quien manifestó ser una persona "cercana" o de Anil Murthy, de quien expresó la "cordialidad" que siempre tuvieron en el año en el que ambos coincidieron en el club.

Habló mucho y dijo poco. ¿Por qué Bordalás no criticó a Meriton?

La gran pregunta para el valencianismo ahora es... ¿Por qué Bordalás no criticó a Meriton? ¿Por qué lo hizo más cuando estaba 'dentro' que ahora? ¿Por qué dice que cuando era míster sí decía lo que pensaba pese a que ahora asegura ser sincero?

El técnico también tuvo una respuesta al respecto. Y la dio al final de su rueda de prensa, cuando tras una media hora de buenas palabras un periodista le preguntó. "¿Sabe usted que está decepcionando a la afición por sus palabras?".

"Lo tenéis que entender. Yo ya no soy entrenador y no creo que la afición está decepcionada. Han reconocido mi compromiso. No creo que estén decepcionados porque lo di todo. Estoy a disposición del Valencia para ayudarles". Lo cierto es que Bordalás ya había dicho anteriormente que "no había venido aquí para ser crítico con nadie" o que no se sintió "ninguneado" en ningún momento, tampoco cuando a sus espaldas el club negoció con Gattuso en Singapur para ser el próximo entrenador de la entidad.

También confesó ante los periodistas que, por mucho a que muchos les sorprendiera, estaba siendo "totalmente sincero".

"Sinceramente, estoy siendo totalmente sincero. Quizás hay mucha gente que esperaba otras respuestas en este sentido, pero yo tengo mucho respeto al Valencia CF y estoy siendo sincero. Es lo que siento. No sé si han actuado bien o mal. Eso tienen que decirlo otras personas, como vosotros (medios de comunicación). Ya no pertenezco al Valencia CF. He venido a despedirme. Ahora no ayudaría en nada volver a marzo, a diciembre... Al final yo demandé unas cosas, el club no pudo dármelas. Yo en ese momento consideraba eso y ahora yo no pertenezco al club y no creo que pueda ayudar absolutamente en nada", dijo.

#ValenciaCF 💥🎥 | OPINIÓN |



✍️¿Qué os ha parecido la rueda de prensa de José Bordalás? ¿Esperabas otra cosa? pic.twitter.com/pYUkVpstU0 — Superdeporte (@superdeporte_es) 6 de junio de 2022

La cláusula de confidencialidad de Bordalás

Una de las hipótesis que ahora gana fuerza es la que desveló Álex Silvestre en directo en el canal de Twitch de El Chiringuito. "Bordalás no ha dicho lo que piensa porque no puede. Ha firmado un contrato de confidencialidad".