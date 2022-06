Mientras todos los equipos ya trabajan para confeccionar de la mejor manera posible sus plantillas para la próxima temporada, el Valencia CF trata aún de firmar al encargado de llevar a cabo esa tarea. Tras las marchas de Anil Murthy y José Bordalás, la propiedad no echa el freno con los cambios y el siguiente paso podría ser la llegada de un nuevo director deportivo.

Ramón Planes es el favorito de Jorge Mendes. El agente portugués sabe que, para sacar al Valencia de la situación crítica que vive desde hace tiempo, es necesaria la figura de un hombre de fichajes. Sin embargo, las últimas conversaciones con el catalán no han desembocado en nada positivo y en las últimas horas la opción ha perdido algo de fuerza.

Otro candidato al puesto es Javier Subirats. El valenciano ya formó parte de la secretaría técnica del Valencia CF entre 1998 y 2004. En las últimas horas su nombre ha ido ganando peso. Sin embargo, en contra del ex jugador del Valencia CF juegan dos factores que pueden ser determinantes. En primer lugar, Subirats no habla inglés, lo cual es una limitación considerable a la hora de contactar con el mercado internacional. Por otro lado, Subirats firmó uno de los manifiestos del Espíritu del 86 contra Peter Lim, y eso al propietario del club no se le olvida.

En las últimas horas se ha sumado un nuevo nombre a la lista de candidatos a ocupar la dirección deportiva del club. Se trata de otro ex del Barça como Robert Fernández. Cabe recordar que el castellonense forma parte de la misma agencia de representación que José Bordalás. Ahora mismo también es una opción a tener en cuenta aunque, del mismo modo que con Planes, las conversaciones con él hasta el momento no han avanzado.