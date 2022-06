Dos días después de la rueda de prensa de despedida de José Bordalás, Espíritu del 86 ha lanzado un duro comunicado. El colectivo cuestiona el sentimiento de quienes están en el Valencia CF y critica tanto la despedida del técnico alicantino como "la inacción de influentes personas mal llamadas leyendas del club".

"Son profesionales. Se esfuerzan, disfrutan, comportan y hasta se besan el escudo mientras están aquí. Pero no son valencianistas, desengáñense", arranca el comunicado. La plataforma califica de "esquizofrénica" la comparecencia de Bordalás y critica con dureza la situación actual de club y afición: "en este mundo VCF se hace lícito pensar en que este tipo de actores nos ven al resto como gilipollas".

Comunicado completo:

NO SON VALENCIANISTAS

No hace ni una semana que tras el anuncio del cese de Bordalás, a quien aprovechábamos para mostrar nuestro respeto y deseo de éxito, escribíamos algo así como que “el Valencia existe porque existe nuestro sentimiento”. Expresión revalorizada tras la esquizofrénica rueda de prensa de un valenciano, injustamente vejado en la forma de salir y ninguneado a lo largo de la temporada por aquellos a los que hoy, cubre y respeta, haciéndose “socio” de su proceder. Nunca hemos asistido a una protección, paciencia y comprensión igual, por parte de una afición rendida a la esperanza de su aparente personalidad. La discusión de los resultados, decisiones o declaraciones no han podido resultar más tenues. Esta plataforma no es sospechosa de su incondicional apoyo. Repasen si lo consideran lo publicado durante el mes de febrero con motivo del enfrentamiento de semifinales de copa a cuenta de compensar la debilidad institucional y de representación del club. Escucharle sin turbarse decir que “cuando dirigía al Valencia decía lo que pensaba", que “Murthy siempre le ha respetado" o que “sigo pensando que Lim es una persona cercana y correcta", produce una sensación mitad de espanto mitad de desprecio. Porque los destinatarios de su declaración somos la afición y si su proceder es producto del cumplimiento de una determinada cláusula de confidencialidad, despídase con una afectuosa nota y si está cumpliendo directrices de su agencia de representación por próximos negocios con el club, haría bien en apresurarse a dirigirse a su desvinculación visto el descrédito obtenido. En el fondo, en este mundo VCF se hace lícito pensar en que este tipo de actores nos ven al resto como gilipollas.

No es lo peor. Cuando hace dos años comenzó todo sabíamos que nadie iba a salir a nuestro rescate. Lo que consiguiéramos iba a ser consecuencia de nuestro esfuerzo, capacidades y devoci6n por el club, su historia y sus gentes. Costaba predecir que las piedras del camino fueran puestas por profesionales como el que nos ocupa o la cobardía e inacción de influyentes personas mal llamadas leyendas del club. Estas declaraciones dan oxígeno a quien destruye, debilita a quien denuncia y hace feliz a los contaminadores necesarios. Poco importa, vamos a continuar. Con nuestros medios. Con la cobertura de la razón y de la Ley. De la unidad. Con el público apoyo a la Presidencia de la Generalitat si tiene la valentía de quitarles el control de las obras del nuevo estadio a través de la aplicación del Recurso al que tanto esfuerzo y compromiso dedicamos. O en dirección contraria, esa posibilidad del Contencioso- Administrativo a través de la "Vía de Hecho" que quedó abierta en el citado Recurso. Y así hasta el final. Y si hay entierro, asistiremos pero con el alma en calma.

Resultaríamos muy injustos terminar sin mención a aquellos que desde su independencia y valentía, se pronuncian y advierten de las consecuencias de esta catástrofe. Pidiendo perdón previo ante posible omisión, agradecemos de corazón la denuncia argumentada de Santi Cañizares tanto en su exposición como en el compromiso, así como a ese espontáneo valencianismo de Manolo Botubot, siempre dispuesto. Siempre querido.

Amunt!!!!

Plataforma "espiritu del 86"