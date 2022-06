La llegada de Gennaro Gattuso al Valencia CF puede convertirse en un verdadero torbellino de emociones entre los máximos mandatarios del club de Mestalla. El italiano es un perfil de entrenador distinto a lo que venía siendo habitual en los últimos años. Su carácter es fuerte, y así lo ha demostrado tanto durante su etapa de jugador como en la de entrenador.

En los últimos años, Peter Lim ha trabajado con entrenadores de un perfil más discreto, como es el caso de Albert Celades, Javi Gracia e incluso José Bordalás. Desde Italia, quienes le conocen bien aseguran que Gennaro Gattuso tiene un carácter muy fuerte y que no está acostumbrado a guardar silencio si algo no le parece bien en un momento determinado.

Gattuso aterriza en València de la mano de Jorge Mendes. El luso es el representante del italiano y, con su llegada, ha aprovechado para colarse de nuevo de lleno en el ecosistema del Valencia CF y trabajar con Peter Lim. No obstante, el técnico transalpino es bastante independiente de la figura de Mendes, por lo que la relación del ‘súperagente’ portugués con Peter Lim no le condicionará a la hora exponer cualquier queja que pueda considerar oportuna.

Polémicas en los banquillos

La próxima temporada se cumplirán diez años desde que Gennaro Gattuso se estrenó como entrenador. Lo hizo en Suiza, cogiendo las riendas del Sion. Su primer gran trabajo como entrenador lo vivió en Pisa, donde consiguió ascender al equipo a Serie B regalando muy buenas sensaciones. Sin embargo, el éxito no le impidió dimitir una vez finalizó la temporada, cargando contra el club y argumentando que el ambiente que se vivía imposibilitaba trabajar como es debido. Un mes después y para sorpresa de todos, regresó al equipo y no pudo mantenerlo en la segunda categoría del fútbol italiano.

La de Pisa no ha sido su única polémica como entrenador. También las ha protagonizado en el fútbol de máximo nivel y, de hecho, la última fue hace apenas un año. Gennaro Gattuso abandonó el Nápoles tras no cumplir el objetivo estipulado por el club y recaló en la Fiorentina. Un mes después de haber rubricado su contrato con el conjunto ‘viola’, abandonó el barco por discrepancias con el club. La directiva no acató los fichajes tanto él como Jorge Mendes estaban demandando y el italiano decidió poner punto y final a una historia que ni siquiera tuvo un primer capítulo.

Ahora, tras un año lejos de los banquillos, aterriza en el de Mestalla, donde se respira un ambiente de crispación máximo y donde es urgente generar liquidez. Sin embargo, en las reuniones mantenidas en Singapur, Gattuso salió con la idea de que es posible construir un equipo competitivo a pesar de que las estrellas del club parecen destinadas a marcharse.